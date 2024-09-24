Решается будущее не только Украины: сделает ли Байден исторические шаги после встречи с Зеленским

Украина полностью подготовила свой план победы, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Никакой невозможной вещи там нет", – подчеркнул президент. По его словам, ни о какой "заморозке" линии фронта даже не может идти речи (ранее о якобы этой части плана писал ряд западных СМИ).

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Британская газета Times предполагает, что Владимир Зеленский во время переговоров будет добиваться от американского лидера Джо Байдена положительных решений по четырем ключевым пунктам: о предоставлении западных гарантий безопасности, аналогичных соглашению о взаимной обороне при членстве в НАТО, продолжении операции Украины в Курской области, о предоставлении "определенного современного оружия и разрешения на его применение по территории РФ, четкая международная финансовая помощь для экономики Украины. Кроме того, Зеленский намерен требовать от Байдена "гарантий безопасности" для Украины, которые не позволят принудить страну к невыгодному мирному соглашению в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

В США заявили, что в целом ознакомились с планом и считают его практичным. Но украинский президент все же еще не так оптимистичен в этом вопросе.

"Если Байден откажет, это приведет к длительной и изнурительной войне с большим количеством жертв, а Украина продолжит жить по плану Б", – заявил Зеленский в интервью The New Yorker.

Во время прощальной встречи Зеленского с президентом Байденом Украине важно понять еще несколько вещей. Например, что именно действующая администрация сможет сделать в последние месяцы каденции Байдена, а это 4 месяца, что для войны очень большой срок. Так, администрации удалось протолкнуть пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, что достаточно для поддержки на время, но такие объемы финансирования вряд ли сохранятся в будущем, независимо от того, кто будет занимать Белый дом. Именно поэтому следует понять, что именно администрация планирует сделать, чтобы защитить Украину от будущей неопределенности? Есть ли у нее долгосрочные планы помощи, которые могут пережить политические колебания? Что именно означает "максимально возможной мерой улучшить стратегическое положение Украины в период до конца срока". Ведь, с одной стороны, Байден уходит в отставку и якобы может себе позволить в определенной степени "что угодно", но с другой – он должен помочь Харрис выиграть президентские выборы, что может помешать сделать серьезные шаги, которые ожидает Украина.

О том, чего ждать от визита Владимира Зеленского в США, – в материале OBOZ.UA.

Практический план

Владимир Зеленский заявил, что план победы, который он на этой неделе представит президенту США Джо Байдену, нуждается в смелых шагах партнеров уже в этом году.

План, как утверждается, включает безопасность Украины, отношения с ЕС и НАТО, продолжение военной и экономической помощи, послевоенное восстановление и предоставление разрешения использовать западное оружие большой дальности против целей на территории России. Экономическая составляющая – наращивание инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций против России для увеличения их эффективности. Военное направление – подробный перечень оружия и техники, необходимой для победы над Россией, включая ракеты большой дальности, предоставленные Штатами и Британией и четкие сроки снабжения. Политическая составляющая документа – Украина самостоятельный игрок в геополитическом пространстве, имеющий право быть членом любого альянса, не обращая внимания "на требования любых третьих стран". Понятно, что речь идет о будущем членстве Украины в НАТО и невозможность влиять на этот процесс со стороны РФ. Американцы заявляют, что ознакомились с общими контурами плана и считают его практичным.

"План победы, это мостик к укреплению Украины. Он может способствовать более продуктивным предстоящим дипломатическим встречам с Россией. Без этого мы будем жить так, как живем сейчас, и дальше воевать", – сказал Зеленский.

При этом Россия через официального представителя МИД РФ Захарову заявила, что ни на один "саммит мира" ее представители не поедут, даже если их туда пригласят. Россияне по-прежнему заявляют, что готовы говорить о переговорах только на основе "мирных предложений", а фактически ультиматума о капитуляции, озвученном российским диктатором Путиным перед началом первого саммита мира.

После таких заявлений новый украинский план по сути – подготовка к продолжительной "войне на выживание". Путин ведь рассчитывает, что сможет довести Украину до истощения и пересидеть неуверенные западные обязательства. Украина надеется, что, расширяя свои возможности и нанося все большие и большие потери России, последняя не сможет или не захочет продолжать войну.

На то, что мирных переговоров не будет в ближайшее время, поэтому Украине нужно серьезно помогать, намекает и министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми, который выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле заявил, что "военный конфликт в Украине будет продолжаться в 2026 году и далее". Он сказал, что трудности и проблемы войны в Украине будут становиться "глубже и жестче", особенно " в конце 2025 года в 2026 году" и далее. По крайней мере, так процитировала министра газета The Guardian. В зале в этот момент присутствовал экс-главком ВСУ Залужный, работающий послом Украины в Британии. Он также выступил и призвал Запад усилить поставки оружия Киеву, а также начать сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Красные линии или самообман?

Украина уже некоторое время требует от западных партнеров разрешения на удары в глубь России дальнобойным оружием. В последние дни эта тема достигла пика своего обсуждения. США все еще колеблется, предоставить ли Великобритании и Франции позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для поражения стратегических целей в глубине России. Западные СМИ утверждают, что вопрос находится в фазе решения "со дня на день". Так или иначе, но Джо Байден накануне заявил, что пока так и не принял решение о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Предполагается, что администрация Байдена якобы не хочет ставить под угрозу все еще планирующую будущую перезагрузку отношений с Москвой. Во-вторых, у Байдена, как это ни смешно, есть "страх перед российской эскалацией". Мол, подобные действия могут вовлечь США и Европу в прямой конфликт с Москвой. Именно это в последние дни активно намекал Владимир Путин. По словам диктатора, использование западного оружия для целей в глубине России будет означать прямое участие западных стран в войне. Он утверждает, что Украина не способна применять западное оружие большой дальности самостоятельно: для этого нужны данные западных разведывательных спутников и полетные задачи, которые, по его мнению, могут вносить "только военнослужащие стран НАТО".

В Пентагоне также скептически относятся к решению этого вопроса. В ведомстве считают, что последствия таких ударов будут ограниченными, а также из-за опасений по поводу собственных запасов соответствующих ракет, которых якобы не так уж много.

Американцы говорят, что да, в прошлом такое бряцание оружием ни к чему конкретному не приводило и многие красные линии Путина остались без ответа. Чего стоят только Курская операция и F-16. Возможно, на этот раз тоже ничего не произойдет, но есть вероятность, что теперь что-то может произойти.

Чего именно боятся в Вашингтоне, сказать сложно. Ведь уже и в Кремле стали осознавать, что мир перестал подвергаться многочисленным фантомным ядерным угрозам, поскольку Украина и Запад постоянно пересекают красные линии Москвы.

Британцы – за, немцы – против

На Западе отсутствует единая позиция по поводу разрешения на удары по РФ. Локомотивом положительного решения для Украины является Британия. В последнее время министр иностранных дел Королевства Дэвид Лемми провел переговоры в Париже с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также с министрами иностранных дел Франции, Германии и Италии. Отвечая на вопрос, готова ли Великобритания разрешить использование ракет Storm Shadow, Лемми сказал: "Переговоры продолжаются, мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на Генеральной ассамблее ООН".

Британцы организовали определенное давление на Байдена. Пять бывших министров обороны Великобритании и бывший премьер Борис Джонсон обратились к главе правительства Стармера с призывом снять ограничения на использование ВСУ ракет Storm Shadow для ударов по РФ. По их мнению, такое решение следует принять даже без одобрения со стороны США. Премьер-министр Дании Фредериксен, которая достаточно сильно ориентируется на политику Британии, также заявила – ограничения для Украины на использование западных ракет по территории России должны быть сняты и предлагает "прекратить дискуссию о красных линиях". Фредериксен отвергла любые предположения о том, что разрешение Украине использовать западные ракеты для нанесения ударов по территории России будет означать эскалацию и что это втянет в войну союзников Киева. Так же считают президент Финляндии Стубб и генеральный секретарь НАТО Столтенберг, заявившие, что Альянс не будет частью конфликта, если его страны позволят Украине бить по территории России западным оружием.

При этом уже есть один уверенный отказник – канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил, что, несмотря на оказываемое давление, не согласится на поставку Украине дальнобойных ракет. Ранее украинские власти неоднократно спрашивали у ФРГ ракеты Taurus дальностью 500 км. Шольц по-прежнему боится идти впереди американцев в любом решении относительно помощи Украине и все еще переживает из-за "страшного" ответа Путина. К этому добавилась еще и внутренняя повестка.

Политические оппоненты канцлера – ультраправые и ультралевые – оседлали тему противодействия помощи Украине под названием – если украинцам не передавать оружие – наступит мир и будет остановлена мировая война. При прямой поддержке Кремля эти нарративы хорошо зашли определенной части немецкого общества, особенно на восточных землях. Ввиду крайне низкого рейтинга и выборов в следующем году, Шольц, который и раньше не выражал решительность, теперь должен еще больше учитывать этот факт.

Почему разрешение так важно?

Если после встречи с Зеленским Байден все же смягчится, то вряд ли будет сделано публичное заявление. Западные страны, возможно, не будут в принципе обнародовать, что они дали Украине такое разрешение. То есть пойдут по пути, по которому пошел Иран, утверждающий, что он никаких ракет вообще России не снабжал, что это все мерзкая клевета. Возможно, изменения в этом направлении будут подтверждены только после того, как цели России будут поражены западными ракетами.

Вызывает сомнения и полноценность такого разрешения. Например, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что удары вглубь России законны, поскольку "чтобы ослабить атакующего вас врага, вы не только сражаетесь со стрелами, которые летят в вас, но и атакуете лучника". Но, сказал он, страны, предоставляющие оружие, могут требовать "определенных ограничений" в его использовании, "поскольку они чувствуют ответственность за это оружие".

Именно поэтому больше всего, что разрешение, если его таки предоставят, будет похоже на историю с F-16, когда сверхважные самолеты Украина получила, но в то время и таким образом, чтобы не иметь возможности их эффективного использования еще длительный период. На ограниченность использования ракет указывает и тот факт, что администрация Байдена пригласила в Украину список объектов, которые и планирует атаковать на территории РФ. Из-за чего из него могут исчезнуть действительно чувствительные для Путина цели.

При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что западные государства фактически уже опоздали с разрешением на предоставление права уничтожать те же российские аэродромы, ведь россияне уже переместили свои самолеты на расстояние до 300 километров и поэтому Украине потребуется больше разрешений, как можно понять, для ударов по другим. русских военных объектах.

Надо четко понимать – Российская Федерация не собирается замораживать войну в обмен на территории, которые сейчас находятся под ее контролем. Потому Владимир Зеленский и продолжает говорить о необходимости нанесения ударов по РФ дальнобойным оружием. Перенесение войны на российскую территорию требуется по многим причинам. Это уничтожение русского военного потенциала и экономических возможностей. Также глобализация войны необходима для того, чтобы важность прекращения военных действий на российско-украинском фронте задумались не только на Западе, но и в странах Глобального юга. Прежде всего, в том же Китае, до сих пор заинтересованном в том, чтобы война продолжалась и ослабляла как Запад, так и Россию, которая все больше превращается в сателлита КНР. Но если война будет в последующие годы продолжаться в двух странах, становясь все более неконтролируемой, это действительно создает возможности для прекращения военных действий.

Гарантии безопасности

Зеленский хранит детали плана победы для встречи с Байденом, но уже известно, что содержит ряд элементов, связанных с долгосрочной безопасностью и геополитическим положением Украины. Вероятно, план включает вступление Украины в НАТО по ускоренному графику или серьезные гарантии безопасности типа 5 статьи Альянса.

Вопрос вступления Украины в НАТО является главным для получения гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным последующее нападение со стороны РФ. Ведь само по себе отвоевание территории не прекращает войну, только переносит линию фронта на государственную границу. Без какого-либо урегулирования путем переговоров Россия сможет восстановить свои силы за этой границей и атаковать снова. Надо четко понимать простой факт, что если Украина не сможет стать членом НАТО, не станет частью Запада, не получит реальные гарантии безопасности от Штатов, Британии, Франции, то обязательно вернется в российскую сферу влияния.

Учитывая, что Украина не может нанести России такой нокаутирующий удар, который бы гарантировал, что РФ не будет угрожать в будущем, она справедливо ожидает серьезных и надежных гарантий безопасности – статья 5 НАТО о взаимной помощи, единственная гарантия, имеющая необходимый авторитет. Однако в Альянсе нет особого энтузиазма по поводу вступления Украины. На июльском саммите его члены подтвердили, что "будущее Украины в НАТО" и что Киев находится на "необратимом пути" к членству, но не указали никаких сроков, просто пообещав приглашение, "когда союзники согласятся и будут выполнены условия". Все, на что может рассчитывать Украина сегодня озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг: "обеспечить предполагаемую поддержку украинцев на длительный срок".

Сегодня Украина стремится получить от Байдена до того, как он покинет Белый дом в январе 2025 года, если не приглашение в НАТО, то хотя бы реальные и действенные гарантии безопасности, которые не сможет изменить тот же Трамп. Однако проблема состоит в том, что Джо Байден, человек времен холодной войны, застрял на идее, что членство Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне. И его наследие заключается именно в том, что помогая Украине взвешенно, с навязчивым желанием избежать эскалации, он сумел предотвратить мировой военный апокалипсис.

Свою позицию американский президент четко отметил 4 июня этого года во время очередного интервью, заявив: "Мир в Украине будет выглядеть так, что Россия больше никогда не оккупирует страну. Но это не значит, что она обязательно станет частью НАТО". Мол, он не готов "поддержать натоизацию Украины ни сейчас, ни впоследствии". То есть главный месседж – принятие Украины сегодня – не стоит в повестке дня, ведь это может вовлечь США и НАТО в конфликт с ядерной Россией.

Пришло время важных решений

"Что касается плана победы, то сейчас о нем говорить пока сложно, ведь его мало кто видел. Да, есть определенные сообщения западной прессы, но все же ждем встречи Зеленского с Байденом. В этом контексте для Украины главным вопросом был и остается, поскольку война продолжается, это вопрос безопасности. Речь, по существу, не только об Украине, но и обо всей Европе и НАТО. То есть, либо Альянс отступает и Путин, либо его потомки будут давить и вытеснять НАТО за пределы 1997 года. Или Украина получает свое место и в дальнейшем обеспечивает стратегические интересы Европы и НАТО. Очевидно, что с этим вопросом связаны и все остальные. И обеспечение оружием, и предоставлением разрешения на дары дальнобойных ракет, и финансовое обеспечение, поскольку для того чтобы воевать, а затем восстанавливать государство нужные ресурсы. Этот план – наши предложения США, что именно нужно сделать для Украины, чтобы реально усилить ее позиции в военном и политическом плане для того, чтобы принудить Россию к завершению войны", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, возглавлявший Миссию Украины при НАТО, который был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции.

Что касается разрешения на использование дальнобойного оружия по территории РФ, то, по мнению Игоря Долгова, готовы ли западные политики к этому шагу, пока трудно сказать. Да, Соединенные Штаты – наш главный партнер, обеспечивающий много помощи, поэтому решения должны принимать они. По мнению дипломата, этот вопрос очень политизирован. Почему так вышло? Потому что над западными политиками, в первую очередь над президентом Байденом и главами государств и правительств, членов НАТО, висит угроза, как они понимают, что может начаться война России с НАТО, то есть третья мировая. Это реальная причина, сдерживающая от принятия решений, которые давно уже могли позволить эту войну завершить.

"Сегодня решается вопрос, как войдет в историю Байден, с какими именно эпитетами и заслугами. Президент Зеленский это понимает и пытается изменить ситуацию для Украины к лучшему. Но или иначе, но если украинский план победы не будет принят в том объеме и в том видении, как его понимает президент Зеленский, то очевидно, что будут какие-то другие промежуточные, более слабые решения, которые все же позволят нам сопротивляться и продолжать отбивать агрессию", – отметил Игорь Долгов.