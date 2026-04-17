Рейтинг Путина падает шестую неделю подряд, но не из-за войны: чем недовольны россияне

В России уровень доверия к кремлевскому диктатору Владимиру Путину в течение 6-12 апреля снизился на 1,8 п.п. если сравнивать с неделей ранее. Отмечается, что это уже шестая подряд неделя падения рейтинга главе Кремля.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные государственного Всероссийского Центра изучения общественного мнения. Кроме того, рейтинг правящей партии "Единая Россия" тоже начал падать.

Доверие к Путину падает

Положительное отношение к Владимиру Путину, согласно результатам исследования ВЦИОМ, составляет 72%. В течение 2-8 марта, когда началось падение, в целом уровень доверия к кремлевскому диктатору упал на 5,3%.

Кроме того, за неделю на 1,1 п.п. упал одобрительный уровень деятельности президента, который в течение 6-12 апреля снизился до 66,7%. Он также начал снижаться в течение 2-8 марта, и с тех пор упал на 6,6 п.п.

В частности, упали и уровни одобрения общественной деятельности и доверия к премьер-министру России Михаилу Мишустину (-0,4 п.п. и -0,5 п.п. соответственно, до 44,7% и 54,6%), а также уровень правительства (-0,1 п.п. до 40,2%).

В то же время партия "Единая Россия" потеряла 2,4 п.п., ее рейтинг составил 27,3%.

Заметим, что это самые низкие рейтинги доверия и одобрения деятельности кремлевского диктатора с начала войны. 27 февраля 2022 годатакой рейтинг составлял 73%, а за четыре дня до войны – 67,2%. Уровень одобрения деятельности президента 27 февраля 2022 года был 70,4%, а 20 февраля – 64,3%.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта текущего года количество россиян, выступающих за проведение мирных переговоров с Украиной, обновило рекорд.

Так, 67% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, что на 6% больше, чем в предыдущем месяце. Доля тех, кто поддерживает продолжение войны, снизилась на 5% и сейчас составляет 24%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!