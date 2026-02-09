'Регионал' Ефремов получил российский паспорт: у его семьи в Москве есть апартаменты за $4 млн

Бывший депутат Верховной Рады и председатель Луганской ОГА Александр Ефремов, обвиняемый в Украине в государственной измене, получил паспорт гражданина России. После выезда из страны в начале полномасштабного вторжения он поселился в Москве и зарегистрировал на себя и свою семью элитную недвижимость на сумму более 4 миллионов долларов.

Журналисты "Схем" установили это благодаря утечкам из российских баз данных и открытых реестров РФ. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, российский паспорт Ефремову выдало Главное управление МВД РФ 22 декабря 2022 года.

Он использовал его для обслуживания счета в "Сбербанке", посещения фитнес-центров и получения пенсионных выплат в РФ.

Также у него есть российский страховой номер (СНИЛС) и налоговый номер, привязанный к паспорту гражданина РФ.

Журналисты выяснили, что Ефремов зарегистрировал в Москве два апартамента в комплексе "Триумф-Палас".

Первые – на 26-м и 27-м этажах, площадью 466,5 кв. м, оформлены на его сына Игоря, стоимостью более 3 миллионов долларов. Вторые – на 11-м этаже, площадью 191,8 кв. м, также принадлежат сыну, стоимостью более 1,2 миллиона долларов.

В целом стоимость московской недвижимости семьи Ефремовых превышает 4 млн долларов.

В Украине 69-летнего Ефремова обвиняют в содействии созданию "Луганской народной республики", захвате административных зданий в 2014 году и государственной измене. Однако он отвергает обвинения, а его адвокаты называют данные прокуратуры "неубедительными". Дело пока еще не передано в суд.

Александр Ефремов – давний соратник президента-беглеца Виктора Януковича. После его избрания в 2010 году Ефремов возглавил фракцию "Партии регионов" в парламенте и руководил луганским областным центром партии. В Верховную Раду избирался трижды и голосовал за "диктаторские законы 16 января", которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

В 2019 году Ефремов вышел из-под стражи после трех лет пребывания в СИЗО Старобельска. Сначала его отпустили под домашний арест, а затем изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца, который после этого не продлили.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2019 году Печерский суд Киева закрыл дело о "диктаторских законах" против Ефремова и двух других "регионалов" Сергея Гордиенко и Александра Стояна.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, поддержке "ЛНР" и захвате "Луганскугля".

Бывший "регионал" Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова. Сам Ефремов заявлял, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве.

