'Речь идет о безопасности всей Европы': Мерц признал, что коррупционный скандал не повлияет на поддержку Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом как можно быстрее положить конец коррупционному скандалу с топ-чиновниками в Киеве. Также он посоветовал украинскому лидеру проверить работу антикоррупционных структур в стране.

Соответствующий призыв Фридрих Мерц сделал во время последнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом немецкий канцлер рассказал на пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Что сказал Мерц

На фоне вопросов о дальнейшей поддержке Украины, канцлер Мерц принципиально заявил, что "речь идет о безопасности всех нас, безопасности Европы, а следовательно, о нашей общей ответственности".

"В моем телефонном разговоре с президентом Зеленским я обратил внимание на две проблемы, одна из которых – это возобновление коррупционного скандала в Киеве. И я призвал его как можно скорее положить этому конец, а также еще раз проверить работу структур по борьбе с коррупцией в Украине", – сообщил Мерц.

В ответ, как уточнили в канцелярии главы немецкого правительства, Владимир Зеленский "пообещал полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и дальнейшие быстрые меры для восстановления доверия европейских партнеров и международных доноров".

В свою очередь канцлер, подчеркнув ожидания правительства Германии, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией, добавил, что указанный коррупционный скандал "не повлияет на поддержку" Украины, потому что "для обеспечения украинского сопротивления в долгосрочной перспективе, стране нужны надежные финансовые ресурсы".

Надежные финансовые ресурсы

"Украине необходимо обеспечить необходимые финансовые ресурсы в перспективе ее дальнейшей борьбы с российским агрессором. Это наш наивысший приоритет", – подчеркнул Мерц.

Одним из таких ресурсов он назвал замороженные российские активы. По словам немецкого канцлера, сейчас "происходят очень интенсивные обсуждения" по использованию этих активов, и в Еврокомиссии уже рассматривают предложение Мерца (поскольку страны, блокирующие передачу указанных активов Украине, опасаются "юридических последствий, Берлин "готов взять на себя" соответствующие гарантии этим странам, но "на пропорциональной основе" с другими государствами ЕС).

В свою очередь президент Кипра Никос Христодулидес добавил, что его республика также за предоставление Украине замороженных российских активов.

Коррупционный скандал в Киеве

Фигуранты дела о масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме", по данным следствия, передали 1,2 млн долларов и еще 100 тыс. евро бывшему вице-премьер-министру Украины, которого во внутреннем общении называли "Че Гевара". Ему было объявлено о подозрении. На момент реализации схемы эту должность занимал Алексей Чернышов, который уже имеет подозрения от НАБУ в рамках других расследований.

Деньги предоставлялись за некие "услуги", которые могут быть связаны со строительством коттеджного городка в селе Козин. .

В части записей, опубликованных НАБУ и САП, совладелец студии "Квартал 95", бизнесмен Тимур Миндич обсуждал консервацию указанного строительства, в которое ежемесячно вливали сотни тысяч долларов. Экс-министр единства Алексей Чернышов получал сотни тысяч наличными от "энергетического бэкофиса" Миндича.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне дела о топ-коррупции в энергетике, анонсировала аудит всех государственных компаний в Украине. Особое внимание собираются уделить государственным закупкам, вероятно, потому, что именно на откатах с тендеров и наживались члены группировки из "пленок Миндича".

