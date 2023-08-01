Есть такое предварительное условие для начала переговоров, на которое ни Украина, ни мордор не согласится (даже на не очень официальном уровне), но которое должны были бы транслировать потенциальные посредники, если бы их действительно интересовали именно переговоры, а не разговоры о них.

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Провести голосование на эту тему не могу: с некоторых пор я — постоянный "лауреат" атак ботов (около полутораста дизлайков или значков "трэш" за 5-10 минут), но в любом случае Украина на условие, о котором пойдёт речь, соглашаться и не должна: это, повторяю, — дело не самих воюющих, а исключительно посредников, причём искренне заинтересованных в переговорном успехе.

Так вот, о сути такого обязательного предварительного условия. Если для Украины данным условием может являться только полный отвод российских войск с территории Украины по состоянию на 1991-й год, то для заинтересованных стран-посредников естественным было бы условие смягчённое — хотя бы для начала приостановление действия изменений к российской конституции, согласно которым Крым, Донецкая, Луганская, а также Запорожская и Херсонская области входят в состав рф.

Для нас такого шага явно мало: нам нужен уход их войск, а не игры с русской конституцией, но посредники пусть предложат мордору хоть это. Иначе — какие могут быть переговоры?