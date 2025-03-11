'Реальное сотрудничество США и России – иллюзии': дипломат объяснил, на что сделал ставку Трамп и какие рычаги есть у Китая

Президент США Дональд Трамп пытается наладить не только дипломатические, но и экономические связи с Россией. Американские компании хотят вернутся на российских рынок, но могут столкнуться с весомым противовесом со стороны Китая.

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В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин добивается от США снятия санкций и требует выполнить всего его максималистские требования в войне против Украины. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

По его словам, еще во время избирательной кампании Трамп мечтал восстановить связи с Путиным, но при этом сделать Россию сдерживающим фактором одновременно и для Китая, и для Европы. Однако Веселовский объяснил, что РФ от Китая никуда не будет отходить.

"Американские компании, готовящиеся сейчас к возвращению на российский рынок, сталкиваются с тем, что значительная часть этого рынка уже куплена китайцами. А если еще до сих пор и не куплена, то американцам точно не будет продана. В любой момент Китай может включить такие рычаги, которые не может включить Трамп в отношении Москвы", – заявил Веселовский.

Также он добавил, что Китай поставляет на российский рынок 70% повседневных продуктов. При этом в ближайшем будущем россияне будут покупать у Китая даже самолеты, ведь собственная авиационная отрасль в РФ активно приходит в упадок и теряет технологии.

Поэтому, уверен Веселовский, американцы не получат почти ничего из того, о чем сейчас мечтает Трамп. Дипломат напомнил, что США неоднократно пытались возобновить американо-российские отношения, однако российский рынок так и остался закрытым для Соединенных Штатов.

"Реальное сотрудничество США и России – иллюзии, которые вряд ли сбудутся и в этот раз, но Трамп об этом еще не знает", – подчеркнул дипломат.

Напомним, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм анонсировал, что уже с 10 марта подаст новый законопроект по санкциям против государства-агрессора России. Он будет касаться новых ограничений по банковскому сектору и энергетике РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не намерена уступать вопросы завершения войны против Украины. Он цинично принялся уверять, что стране-агрессору "ничего чужого не нужно", но и "свое" она не хочет отдавать.

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