Разведка Канады: в действиях России нет признаков готовности к переговорам об окончании войны

В разведке Канады считают, что страна-агрессор Россия врет, когда показывает свою "открытость" для начала переговоров об окончании войны в Украине. На самом деле в Кремле не намерены окончить войну, которую сами же и начали, путем переговоров.

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Такие разведывательные данные опубликовали на официальном Twitter-аккаунте Вооруженных сил Канады в пятницу, 3 марта. Там констатировали, что Кремль уже давно распространяет дезинформацию и пропаганду для достижения своих "целей".

Москва продолжает распространять ложь, чтобы оправдать свое ничем не спровоцированное и ничем не оправданное вторжение в Украину.

Очередным враньем Кремля является заявления российских чиновников о том, что страна якобы открыта для "мирных переговоров". На самом деле, РФ все еще демонстрирует приверженность максималистским военным целям.

При этом россияне настаивают на том, что в качестве предварительного условия "мирного соглашения" должно стать то, что захваченные украинские города должны стать "частью России". В Кремле, как утверждают канадские военные, знают, что такие российские "условия" не повлияют на решение Киева.

"Россия знает, что ее предварительные условия не являются стартовыми для Украины, что указывает на то, что Россия в настоящее время не желает вести переговоры о добросовестном мирном соглашении", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины прокомментировали заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва якобы не отказывается от "серьезных переговоров" по поводу Украины. Советник ОП Михаил Подоляк предложил соратнику российского диктатора сперва "оценить новые реалии".

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