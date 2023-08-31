Прошел один год и сто восемьдесят семь дней войны. Карты ISW уже который день показывают заметное продвижение ВСУ на Мелитопольском направлении. Сегодня они вышли к окраинам Вербового и на линию между Вербовым и Новопрокоповкой.

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Если такой темп наступления сохранится, то в ближайшие дни ВСУ смогут поставить Токмак под огневой контроль своей полевой артиллерии. Что, как уже много раз сообщалось, резко осложнит россиянам снабжение всем необходимым их группировки войск на юге. Со всеми вытекающими из этого факта прискорбным для нее последствиями.

Проще говоря, без боеприпасов, жратвы и ротации долго они не протянут. Какие бы не были героические путинские чудо-богатыри, как бы не разбивали они кирпичи об свою голову, а из пальца стрелять они все равно не умеют. Да и без еды обходится - тоже…

Печалька, а Соловьев? Интересно, какие теперь ты придумаешь объяснения происходящему? Соловьев вообще так вошел в образ кинематографического то ли Сталина, то ли Жукова, что все время истошно орет и очень потешно хмурит брови. Так в его представлении должен вести себя настоящий государственный деятель на войне. (Он явно пережрал киноэпопеи "Освобождение").

Давеча он в ответ на разгром псковского аэропорта неизвестной природы дронами, опять грозно кричал: "Разбомбить всю Прибалтику! Сколько можно нянчиться!" Это кривляние в камеру заменяет у его зрителей реальные успехи на фронте. Поорет, построит страшные рожицы Соловьев и российский патриотический обыватель спокойно ложится спать.

Он (обыватель) уже давно живет в мире мифов и фантазий. Ему не нужна правда и реальность. Боюсь, что от столкновения с ней он придет в ужас и его сердце может не выдержать такого испытания…

Кстати, про разгром псковского аэропорта, приведший к полному уничтожению четырех транспортных ИЛ-76, принадлежащих псковской дивизии ВДВ, стоит сказать особо.

Вчера ночью откуда не возьмись псковский аэропорт был обстрелян то ли ракетами, то ли беспилотниками неизвестного происхождения. Украина традиционно не взяла на себя ответственность за это нападение. А мозг российского генерала сам, без украинского признания, не может допустить, что у Украины появилось оружие, дальностью семьсот с гаком километров.

Но главное даже не это. Самый цимес в том, что аэропорт практически не имел сколько-нибудь серьезной ПВО. Поэтому прилетающие дроны (ракеты?) обстреливали из табельного оружия! Люди явственно слышали автоматные очереди и никаких тебе С-300 или хотя бы "Панцирей".

Помимо этого россияне до сих пор не знают откуда прилетели эти штуковины. То есть у них не было ни радаров, ни РЛС, ничего, чтобы засечь их на подлете. Я не говорю - сбить. Это отдельная история. Я говорю: хотя бы увидеть их на экранах до того, как они просто появятся перед глазами.

Еще раз повторю: в это трудно поверить, но путинские вояки прямо так и заявляют, что они сейчас проводят расследование, чтобы понять откуда прилетели эти "изделия". То есть на сегодняшний день они еще не знают откуда они прилетели: с юга, с севера, с востока или запада.

Поэтому Соловьев и подозревает, что псковский аэропорт был обстрелян с территории какой-то из стран Балтии. Я ему могу подбросить еще идей. Например: берется старая баржа, буксируется в нейтральные воды Балтийского моря, и с нее запускаются дроны. Дешево и сердито. Никаких стран Балтии и в помине нет.

Это же прелесть какое свинство со стороны российских военных: аэропорт областного центра, причем аэропорт двойного назначения, с большим количеством военных самолетов и выполняющий прямо сейчас в том числе и военные задачи, вообще никак не защищен сколько-нибудь серьезным ПВО. Каково?

Надо ли еще какие-то подсказки украинцам? Они (в отличие от российских генералов) быстро сообразят, что так они могут обстреливать аэропорты многих других областных центров. И не только аэропорты, но и другую критическую инфраструктуру. Методом тыка выяснилось, что защищена только Москва. Вот и прекрасно! Спасибо за инфу. Будем знать.

Сегодня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил, что он не будет проводить никакого собственного расследования катастрофы пригожинского самолета. И поэтому просит не обращаться к нему за комментариями.

На моей памяти это случилось в первый раз. МАК, полностью подконтрольный Москве, только для проформы называется "Межгосударственным". В реальности он создан на базе бывшей структуры СССР и объединяет лишь страны СНГ. Он всегда находился под полным контролем российских властей и спецслужб и дисциплинированно излагал официальную точку зрения на ту или иную катастрофу.

Но даже его не допустили до расследования! Чего уж говорить, что сегодня Москва отказала в участии в расследовании катастрофы соответствующим бразильским службам и собственно производителю самолета - бразильской компании Embraer. Что тоже довольно странно, если российские власти действительно хотят узнать причины катастрофы.

Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что никакого честного расследования Путин не хочет. Более того: он прекрасно знает как и почему произошла катастрофа. И ему не нужны ничьи эксперты. Он просто боится, что причины катастрофы станут известно еще кому-нибудь кроме него.

Ведь опытному специалисту достаточно посмотреть на обломки самолета, чтобы сказать: взрыв произошел внутри самолета или снаружи. Был ли самолет обстрелян ракетами ПВО. Специалисты могут даже назвать конкретно какими ракетами был обстрелян самолет. И тогда все узнают, кто убил Героя России и почему ему при погребении не отдали положенных по протоколу воинских почестей.

Завтра, кстати, хоронят Уткина. Вот мы и проверим: было ли сделано исключение про воинские почести только для Пригожина, или Герою России Дмитрию Уткину они тоже теперь не положены?

Впрочем, все это не имеет никакого значения. Любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что это Путин убил этих двух гавриков. И с ними их коллег. Именно поэтому он и не нашел в себе сил прийти на похороны. Хоть, скорее всего, собирался. Иначе зачем Песков сначала сказал, что Путин на них собирается прийти?

Вся эта мерзкая публика, начавшая уже самоистребление, стремительно несется к позорному финалу. И он обязательно случится. Потому, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!