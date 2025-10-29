'Рассчитаны только на ядерную войну': военный эксперт сказал, стоит ли бояться российских 'Буревестника' и 'Посейдона'

Военный эксперт Олег Катков заявил, что ракеты вроде "Буревестника" и торпеды "Посейдон" прежде всего относятся к категории средств, предназначенных для сценария ядерной войны. Применение таких систем означало бы не локальный удар, а начало глобальной катастрофы, когда для человечества "все уже не будет иметь значения".

Об этом Катков рассказал в эфире OBOZ.TALK. По его словам, подтвержденные эпизодические испытания этого оружия не делают эти вооружения полезными в современном военно-техническом ландшафте.

Что не так с ракетой "Буревестник"

"Буревестник – это ядерная ракета. Имеет эти новации как с ядерным двигателем, так и, конечно, она будет нести ядерную боевую часть. То есть, это о войне уже ядерной, то есть, о конце человечества как цивилизации", – сказал Катков.

Эксперт добавил, что Россия демонстрация этой ракеты пытается напугать "все человечество". Испытания "Буревестника" подтвердила и норвежская разведка, заявив, что ракета была запущена и пролетела значительно дальше, чем в прошлые разы.

"Это означает то, что, очевидно, эта ракета летает. И летает, очевидно, на двигателе, который, ну, не очень, что загрязняет, нет такого радиоактивного выхлопа, как считалось. Потому что, когда говорилось о "Буревестнике", то там считалось, что есть прямоточный реактивный ядерный двигатель", – пояснил Катков.

Он отметил, что это разработка еще 60-х годов, когда воздух, проходя через активную зону реактора, разогревается на температуру более тысячи градусов и образуется реактивная тяга. Но непосредственно воздух проходит через активную зону, и поэтому он загрязняется радиацией. Поэтому за ракетой должен оставаться радиоактивный выхлоп.

"И тут ситуация, или она действительно там полетала где-то на севере, и пока до Норвегии эти радиоактивные частицы не донесло, хотя уже много времени прошло, уже точно могло, или там использована более сложная конструкция этого реактивного ядерного двигателя, заполненного цикла с теплоносителем в виде жидкого металла", – отметил эксперт.

По словам Каткова, такие разработки были еще в советские времена и даже серийные, но для подводных лодок. В то же время технически это вполне возможно: есть теплоноситель – жидкий металл, пара висмут и свинец, и уже фактически он нагревает воздух. Благодаря этому нет такого сильного радиоактивного загрязнения от работы этой ракеты, от ядерного двигателя.

"Возможно, это значительно сложнее, технологически сложнее, значительно дороже, но объективно, во-первых, что мы должны понимать во всей ситуации? В реальности использование этой ракеты возможно только в случае ядерной войны. И объективно нам уже будет все равно", – сказал аналитик.

Использование "Буревестника" – путь к ядерной войне

"Всему человечеству будет все равно, потому что ядерная война, это когда со стороны, например, Советской Федерации, США, взаимно запускаются сотни баллистических ядерных ракет межконтинентальных. С подводных лодок, из шахт, из грантовых комплексов все это летит, и оно носит в целом тысячи ядерных боеголовок. Это просто о глобальной ядерной войне, где не будет победителей, а будет просто количество жертв, которое измеряется в отдельной величине. Это количество жертв в миллионах. И в вот этой парадигме, ну, объективно, все равно. Что там "Буревестник", как он там летает, не летает, куда там он полетит", – отметил Катков.

Почему концепция "Буревестника" уже устарела

По его словам, замысел "Буревестника" – избежать раннего обнаружения и подготовить удары накануне массированной атаки – теряет смысл из-за развития космической разведки. Развертывание спутниковых сенсоров и систем постоянного мониторинга делает скрытые длительные маршруты менее реалистичными, поскольку объекты в воздухе и на поверхности становятся более заметными в реальном времени.

Идея ракеты заключается именно в том, что ее надо запустить как раз перед началом массовой атаки межконтинентальными баллистическими ракетами, пуск которых фиксируется сразу фактически с помощью средств загоризонтной радиолокации, в течение 30 минут. Они фиксируются на 5-10 минуте от пускового момента

"Ты запускаешь этот "Буревестник" даже не за несколько, а за много часов до. За счет того, что это дозвуковая крылатая ракета, ее пуск не фиксируется, по замыслу. И эта ракета летит по очень сложному маршруту, условно говоря, какая-то цель находится на побережье, пусть, Калифорнии. И она для того, чтобы ее добраться, летит не через северный полюс, не через Канаду. Она летит где-то к югу от Гавайев. И заходит с территории Мексики. И на это все у нее уходит 24, пусть, часа полета. И, например, поражает какую-то цель – выводит какую-то систему связи, предупреждает о ракетном нападении. И уже когда она это сделала, одновременно уже залетают эти межконтинентальные баллистические ракеты. То есть вот такой замысел", – пояснил он.

Катков отметил, что эта концепция Кремля устаревшая, еще советская. Ведь США сейчас начинают разворачивать в космосе системы спутников, которые должны обеспечить полноценный, всесторонний, тотальный радиолокационный взгляд, или в другом диапазоне. Речь идет о именно мониторинге воздушных объектов над этой землей. То есть большое количество спутников в онлайне будут все видеть и сразу передавать информацию.

"Если с любой новой российской разработки соскрести китайскую краску, то там будет надпись "Задумано, сделано, спроектировано в СССР". Ну и поэтому вот ракета "Буревестник", которая идет, наверное, где-то там с 80-х годов, тогда была еще актуальна", – пояснил Катков.

То есть когда россияне наконец что-то с "Буревестником" сделают, поставят на какое-то дежурство, то он уже точно будет неактуален даже для своей задачи.

Зачем Россия регулярно анонсирует новые разработки

Катков считает, что Россия использует "Буревестник", "Орешник", "Посейдон" скорее инструмент запугивания и пропаганды, чем это будет практический ответ на современные системы обороны. Ведь это позволяет Кремлю создавать образ технологического превосходства без прозрачного подтверждения способностей этих систем.

Идея в том, что в политических речах должны время от времени появляться "страшилки" – типа новых видов вооружения, которые должны пугать соперников и поднимать внутренний моральный дух. Важен именно эффект заявления: даже без полной демонстрации реальных возможностей или возможности независимой проверки, такие анонсы работают как политический инструмент.

"Посейдон – это мега-торпеда, которую "петриотом" не собьешь. Она также ядерная, поэтому ее использование также только на ядерную войну. "Буревестник" также ядерный, его использование только на ядерную войну. Поэтому это как раз для такого пропагандистского механизма, когда можно каждый год объявлять о том, что скоро он будет на вооружении. "Буревестник" просто идеальная какая-то разработка. Абсолютно беспомощная, мега-дорогостоящая и концептуальная по стилю", – отметил Катков.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях российский диктатор Владимир Путин хвастался "инновационным оружием, аналогов которому нет нигде в мире". На этот раз военный преступник рассказал об испытаниях подводного аппарата "Посейдон", в качестве двигателя в котором выступает ядерная энергетическая установка.

Накануне Путин рассказал об испытаниях ядерной крылатой ракеты "Буревестник". Во время испытаний "Буревестник" якобы преодолел расстояние в 14 тыс. км.

