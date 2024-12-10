Ракеты Taurus и путь в НАТО: Порошенко призвал лидера ХДС Мерца решительнее поддержать Украину

Петр Порошенко во время встречи лидеров парламентских фракций с главой немецкого Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем призвал ФРГ усилить военную помощь Украине без каких-либо ограничений, в частности предоставить ракеты Taurus.

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"Позиция ХДС как ведущего члена Европейской народной партии и одной из ключевых политических сил на следующих парламентских выборах в ФРГ в феврале 2025 года будет играть определяющую роль в формировании политики ФРГ, ЕС и НАТО относительно Украины в ближайшие годы", – отмечает Порошенко в Facebook.

Пятый президент призвал лидера ХДС к решительным действиям в поддержку нашего государства в отпоре российской агрессии, в том числе оказании военной помощи без ограничений, укреплении противовоздушной обороны, передаче Украине дальнобойных ракет Taurus и приглашении к членству в Североатлантическом альянсе.

"Обратил внимание на важность быстрого продвижения на треке переговоров о вступлении в ЕС, что будет зависеть в том числе от позиции Берлина. Проинформировал лидера немецкой сестринской партии в рамках ЕНП о состоянии демократических процессов в Украине в условиях военного положения", – пишет Петр Порошенко.