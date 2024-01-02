2 января 2024 г. Россия продолжала атаковать Украину баллистическими, крылатыми и гиперзвуковыми ракетами и ударными дронами. Под главным ударом находился Киев, но пострадали и другие города – Харьков, Николаев. Россияне запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить. В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал, 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет Калибр.

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Россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целили по столице. Сначала войска РФ атаковали "шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных беспилотников удалось уничтожить. Затем 16 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал из истребителей МиГ-31К. Также россияне атаковали с Чёрного моря тремя крылатыми ракетами Калибр, а с севера - 12 баллистическими ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400. Из самолетов тактической авиации Су-35 оккупанты выпустили четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Кремль не оставляет попыток продолжать массово убивать украинцев. Целенаправленное уничтожение жилых домов, торговых центров, украинских музеев, университетов, детских садов ещё раз доказывает, что это геноцидная война против украинского народа. Массированными ракетными атаками враг пытается перегрузить систему противоракетной и противовоздушной обороны Украины, которая бережёт жизнь жителей украинских городов. Для более эффективной защиты неба Украина нуждается в ещё более современных зенитно-ракетных комплексах и боеприпасах к ним. Также ожидаем начала применения самолетов F-16.

С каждой такой новой атакой Россия всё больше легализует ответные удары Украины - по российским авиабазам и пунктам базирования военных кораблей, складам боеприпасов, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и нефтебазам врага. России не удастся взломать волю украинцев своими варварскими атаками. Единственное, чего добьётся Кремль - ещё большей консолидации международного сообщества вокруг Украины и передачи ему более мощного вооружения для защиты от оккупантов. Кроме того, Россия тестирует реакцию коллективного Запада, направив крылатую ракету на территорию Польши. 29 декабря, во время одной из самых массовых ракетных атак на Украину, одна российская ракета попала в Польшу, пролетев мимо н.п. Вожучин-Сахарня. Она пересекла украинско-польскую границу, залетев на 40 км вглубь территории Польши. Российская ракета, вероятно, Х-22 или Х-101/Х-555, пролетела по польской территории, после чего исчезла с радаров.

В результате указанного инцидента президент Польши А.Дуда провел переговоры с генсеком НАТО Е.Столтенбергом по поводу нарушения воздушного пространства страны, которая является членом Альянса. Указанный случай не может быть случайностью: ракета, преодолевшая десятки километров над территорией Польши – это сознательная провокация со стороны РФ. Россия традиционно уклоняется от объяснений: временный поверенный по делам России в Польше Андрей Ордаш озвучил требование предоставить конкретные доказательства этого прецедента. Попадание российской ракеты в Польшу – очередное доказательство планов Путина начать эскалацию против Европы: ей предшествуют провокации, с помощью которых Кремль тестирует реакцию Запада.

Это не одиночный случай: 15.11.2022 российская ракета детонировала вблизи городка Пшеводув в 5 км от границы с Украиной. 10.05.2023 обломки российской крылатой ракеты Х-55 были найдены в лесу вблизи г.Быдгощ. Если Запад будет игнорировать такие провокации со стороны РФ, Путин примет окончательное решение в пользу вторжения в смежные с Россией страны Европы – российские вооруженные силы готовятся к такому сценарию. Россия – государство-террорист и самая большая угроза для цивилизационного Запада, который должен принять решительные шаги ради системного ослабления российской армии, российской экономики, российского ВПК.

30 декабря произошел обстрел российского Белгорода. В результате работы ПВО РФ погибли 24 человека. Украина имеет законное право наносить удары по территории врага, начавшего против неё неспровоцированную полномасштабную агрессию. Целями атак Сил обороны есть исключительно военные объекты. Украина не применяет запрещённое или негуманное оружие для ударов по целям в городской зоне. По договоренности с союзниками западное оружие не используется для атак по территории РФ. Однако по запросу России состоялось заседание Совета Безопасности ООН. Москва обвинила Киев в совершении "террористической атаки" на гражданских. Российские обвинения в якобы применении Украиной не конвенционального оружия - безосновательные и клеветнические.

Россия цинично дискутирует по поводу гибели собственных гражданских, в то время как сама массово атакует и убивает мирных украинцев. Масштабы разрушений и количество жертв с украинской и российской сторон совершенно несопоставимы. В Совете Безопасности не хватило бы рабочих часов рассматривать каждое российское преступление. Именно неспровоцированная агрессия РФ является первоисточником всех смертей с украинской и российской стороны. По желанию Путин может остановить все смерти и разрушения в один день, и никто кроме него не имеет такой возможности. Дипломаты стран Совета Безопасности ООН дали достойный отпор российским претензиям. Гражданские жертвы Белгорода – следствие непрофессиональной работы сил противовоздушной обороны РФ, что подтвердили официальные российские источники. Украинцы ни в коем случае не радуются гибели гражданских лиц с российской стороны. В то же время эти жертвы - на совести Кремля, начавшего полномасштабную войну с Украиной. Частота и сила ударов Украины по военной инфраструктуре будут увеличиваться. Учитывая это, Украина призывает российские власти эвакуировать собственное гражданское население из зон, прилегающих к военным объектам.