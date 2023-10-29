Сьогодні важливо новиною є перехід країни на зимовий час. Але для мене більш суттєвою є інша подія:

у відповідності із статтею 77 Конституції нашої Держави саме 29 жовтня 2023 року мали б відбутися вибори НОВОГО складу Верховної Ради України. Звісно, що правовий режим воєнного стану забороняє проведення виборів, але сьогоднішня дата все ж спонукає до роздумів та вимагає змін у діяльності нашого парламенту.

Отож, за мирних умов сьогодні б відбулися парламентські вибори, а, як завжди, в грудні розпочав би свою роботу новий склад ВР. Нині ж продовжуватимуть свою діяльність депутати 9 скликання. Але попри збереження ПРАВОВОЇ легітимності ВР цього скликання, є ЕТИЧНІ, СУСПІЛЬНІ та ВОЄННІ питання до нинішніх депутатів?

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Про неймовірні депутатські зашквари та вкрай низьку популярність ВР не буду спеціально розписувати. Зверну увагу лише на етичний бік справи з огляду на стан ВІЙНИ.

Нині Україна намагається вирішити питання бюджетного забезпечення своєї армії і держави, а натомість депутати вже другий рік війни збільшують видатки на своє утримання. В проекті бюджету на 2024 рік передбачено 3 МІЛЬЯРДИ 108 МІЛЬЙОНІВ 221 тисяча гривень, що на 325 мільйонів більше у порівнянні в 2023 роком. Окрім того, для політичного піару парламентський партій закладено ще 840 МІЛЬЙОНІВ. Тобто у вкрай важкий 2024 військовий рік "народні депутати" коштуватимуть нашому народу майже 4 МІЛЬЯРДИ гривень платників податків.

З огляду на ФОРМАЛЬНЕ завершення повноважень Верховної Ради України 9 скликання та воєнний стан у державі пропоную:

- з 1 січня 2024 року перевести роботу депутатів на їх помічників на ГРОМАДСЬКІ ЗАСАДИ;

- оптимізувати видатки ЛИШЕ на утримання працівників секретаріату ВР та повністю скасувати фінансування партій;

- за умов правового режиму воєнного стану ВР повинна розглядати ВИКЛЮЧНО військові законопроекти, подані Ставкою Верховного Головнокомандувача та бюджетні, подані Урядом;

- винятком повинні бути законопроекти на виконання наших зобовʼязань щодо вступу в ЄС та НАТО і законопроекти, які підтримані суспільством через Петиції до ВР;

- депутатський спам та неадекватні "рехформаторські" законопроекти від міністерств та відомств необхідно перенести на повоєнний період.

Таким чином буде, за моїми розрахунками, зекономлено для ЗСУ і НАРОДУ біля 3,5 МІЛЬЯРДІВ гривень та зупинено дурнуватий партійний ПІАР на ВІЙНІ.

Переконаний, що нині ВСІМ, в тому числі депутатам, потрібно діяти разом задля ПЕРЕМОГИ у ВІЙНІ, а не перемоги на майбутніх ВИБОРАХ!

ВСЕ для ПЕРЕМОГИ!

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!