Рада одобрила постановление о недопустимости присвоения России победы над нацизмом

Верховная Рада Украины во вторник на заседании одобрила постановление о недопустимости присвоения России победы над нацизмом. В целом документ поддержали 290 народных избранников.

Постановление готовится на подпись. Об этом свидетельствует карта документа на портале Парламента.

Примечательно, что постановление было одобрено в канун Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая, которые украинцы в этом году будут отмечать в условиях полномасштабной военной агрессии России против Украины, сопровождающейся многочисленными военными преступлениями со стороны российской армии и военно-политического руководства.

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Как объяснили инициаторы документа, целью его принятия стало свидетельство Радой роли украинского народа в победе Антигитлеровской коалиции над нацистской Германией во Второй мировой войне. Также целью стало должное реагирование на многочисленные попытки страны-агрессорки присвоить исключительно себе все заслуги в этой победе.

Напомним, Россия может заявить о так называемом присоединении "ЛНР" и "ДНР" к своей территории. Это может произойти на важную для Владимира Путина дату – 9 мая, когда в России отмечают День победы.

В России во время шествия "Бессмертного полка" в День Победы 9 мая могут пронести портреты ликвидированных в Украине оккупантов. На это должны согласиться их родные и близкие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году в Латвии 9 мая станет Днем памяти пострадавших и погибших гражданских и военных в Украине. День победы, который обычно отмечали в стране, в 2022 году проводить запретили.