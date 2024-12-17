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Итак, первый мой прогноз касается завершения войны в следующем году. Но перед тем, как я дам ответ на этот вопрос, я предлагаю вам посмотреть на 5 условий, при которых, как правило, заканчиваются войны.

Далее текст на языке оригинала.

1. Перемога однієї із сторін

Тут все зрозуміло. Зараз жодна зі сторін не знаходиться в точці потенційної перемоги. Так, росіяни можуть взяти Покровськ, і доповзти до Дніпровської області, почати рух на Запоріжжя тощо. Але жодних передумов для перемоги це не створює. Поки діє ЗСУ, і так сяк наша влада – доти ніякої перемоги бути не може.

2. Виснаження сторін

Ця умова теж поки слабо спостерігається. Ми виснажились людьми, але якщо нарешті Байден надішле (а це вже відбувається) нам в найближчі тижні весь масштаб обіцяного, то все досить непогано в плані техніки і снарядів у нас буде на 2025 рік. Принаймні першу половину.

Не спостерігається такого і у росіян. Так, з людьми в них все ок, а от з технікою починають наступати проблеми. Втім, жодна зі сторін не перебуває в точці неспроможності ведення війни.

3. Вхід третьої сторони

Вхід третьої сторони, наприклад НАТО чи Китаю, могли б стати переломними. Але, як ми знаємо, з боку НАТО нічого подібного навіть не обговорюється, а Китай думає про свій Тайвань.

4. Зміна інтересів сторін

На жаль, жодних змін в російських інтересах навіть на публіку не відбулось. Ми все частіше чуємо "повертайтесь до Стамбулу" або буде гірше. У нас же теж жодних змін щодо інтересів інтегруватись в НАТО – немає. Отже, ця умова не працює.

5. Зникнення передумов війни

Аналогічно не зникли жодні передумови, які призвели до війни. Путін не здох, росія не розпалась, Україна не провалилась у внутрішній конфлікт, США не відмінили НАТО. Фактично, ні параноя путіна, ні причини його параної не зникли.

Тепер підсумуємо: жодних передумов для завершення війни в 2025 році – немає. Війна буде тривати, і принаймні в першій половині 2025 року з такою ж інтенсивністю як зараз. росія буде володіти ініціативою по всьому фронту, але платитиме за це непомірну ціну. Ми проведемо успішні операції, з великою ймовірністю щось схоже на Курськ. Однак ситуація зберігатиметься щонайменше до літа 2025. Тоді можливе зменшення інтенсивності бойових дій з метою перегрупування, поповнення сил і переходу до нових атакуючих дій.

Ви спитаєте, аякже Трамп? Його бажання не можуть бути сильнішими за вище згадані умови. Але про це в наступному розділі прогнозу незабаром.