'Путину плевать на дипломатию': Зеленский – о новых вражеских обстрелах, достойном мире и увеличении давления на Россию. Видео

География и жестокость российских обстрелов каждый день и каждую ночь показывает, насколько диктатору Владимиру Путину плевать на дипломатию. Россия заслуживает увеличения давления и новых санкций.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 30 марта. Он напомнил, что уже несколько недель у нас есть американское предложение о безусловном прекращении огня. Но россияне в ответ на это продолжают удары дронами, бомбами, баллистикой.

"Россия заслуживает увеличения давления на нее – всех жестких шагов, которые могут сломать российскую способность воевать и поддерживать эту их систему, которая не хочет ничего, кроме войны. Санкции против России нужны. Больше силы ПВО для Украины нужно. Больше взаимодействия и единства между всеми партнерами нужно", – сказал президент.

Зеленский напомнил о жестоком ударе РФ по Харькову, когда один из "Шахедов" повредил здание госпиталя. Также ударило по обычным домам, обычной гражданской инфраструктуре. 55 человек пострадали, среди них пятеро – дети. Два человека погибли.

"За сегодняшний день [30 марта] тоже, к сожалению, уже есть удары и обстрелы. Черкасщина – под ударами дронов. Херсонщина – артиллерия и сбросы с дронов по обычным зданиям, по людям. Донетчина – управляемые авиабомбы, беспилотники, артиллерия. Запорожье – беспилотники. Днепровщина – управляемые авиабомбы и дроны. Сумщина – тоже, к сожалению, авиабомбы и дроны", – сообщил президент.

Он рассказал, что в воскресенье у него была продуктивная и содержательная беседа с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он поблагодарил коллегу за поддержку, очень рациональные позиции и готовность работать вместе ради приближения реального мира.

"Мы говорили с президентом Финляндии сегодня о возможных шагах, которые нам могут помочь. Александр рассказал о своем визите в Соединенные Штаты Америки и о разговоре с президентом США.

Мы готовы двигаться вместе, двигаться вместе с Америкой максимально быстро в дипломатии, в нашем взаимодействии. Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты, Европа, все остальные наши партнеры, реально желающие мира и гарантированной безопасности, задействуют все необходимые инструменты. Успех дипломатии нужен всем кроме Путина. Следовательно, на него нужно надавить ради успеха дипломатии и сохранения жизни людей", – подчеркнул Зеленский.

Далее в обращении он отметил спасателей ГСЧС Украины, проявивших себя в эти недели:

– на Харьковщине это Андрей Бондарь, Дмитрий Кутя, Владислав Олейник, Анатолий Ясковец, Владислав Макаричев, Евгений Маковецкий, Артем Москаленко;

– на Днепровщине – Геннадий Петренко, Александр Тыква, Владислав Шипин, Павел Гайдуков, Алексей Квасов, Александр Хантицкий, Константин Резун;

– на Сумщине – Александр Клочков, Олег Гетьман, Александр Мигаль, Николай Быченко, Вячеслав Товкач, Андрей Чучин, Сергей Неня, Анатолий Гергела.

Президент выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину, работает на государство, на силу нашей армии и безопасность людей.

"И это самое главное – выстоять, защитить независимость, наше государство, наши украинские позиции. Обеспечить достойный мир для Украины и длительную безопасность для всех наших людей после этой войны. Ради этого работаем. Обязательно помогайте нашим Силам обороны, украинцам и Украине. И главное – чтобы каждая неделя давала Украине результаты. Эта неделя дала Украине важное общеевропейское согласие, что санкции против России должны оставаться в силе, пока продолжаются агрессия и оккупация. Есть новые оборонные пакеты для Украины – самый большой за неделю от Франции, два миллиарда евро. Есть новые решения по инвестициям в нашу оборонную промышленность, в частности, на производство украинских дронов. И есть хорошие результаты у наших воинов в применении некоторых типов дронов для защиты наших городов. Продолжаем также коммуникацию с Америкой о том, как действовать всем вместе, чтобы завершить эту войну.

Мир знает, что только Россия является причиной, почему война длится столько лет. На Россию нужно давить. И гарантировать безопасность нужно тем, на кого Россия напала – именно украинцам, всем европейцам. И это будет", – подытожил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA, в течение недели (24–30 марта) РФ наносила удары по большинству регионов нашего государства. Враг применил для атак на украинские города и села 1310 КАБов, более тысячи ударных дронов и около десятка ракет. Обо всех преступных обстрелах Украина информирует союзников и ждет от них реакции, которая принудит агрессора к прекращению террора.

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