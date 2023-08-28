Прошел один год и сто восемьдесят четыре дня войны. Сегодня было очень много заявлений с обеих сторон. Украинцы сообщали о том, что ВСУ вот-вот прорвут фронт и дорога на Токмак (как минимум) будет открыта, а россияне в своих пабликах утверждали, что рано, мол, радуетесь, вы еще даже не дошли до наших главных рубежей, т.е. "а нам не больно, курица довольна" (впрочем, так они всегда говорят, когда ВСУ берут очередной рубеж).

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Что же касается карт ISW то они не фиксируют каких-то заметных изменений линии фронта по сравнению со вчерашним днем и поэтому комментировать особо нечего.

Сегодня Следственный Комитет России (СК РФ) огласил результаты молекулярно-биологической экспертизы тел, найденных в Тверской области, на месте падения обломков самолета. СК РФ предсказуемо подтвердил, что среди погибших были в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Ранее, еще до экспертизы СК, Путин уже признал Пригожина мертвым и в скупых выражениях охарактеризовал его как "человека сложной судьбы", но в целом выразился о нем позитивно, а Песков сообщил, что Путин придет на похороны Пригожина.

Таким образом даже если Пригожин и жив, а вся эта авиакатастрофа - плохой спектакль, то тем хуже для него: тогда его придется убивать второй раз. Ведь не может же Путин и СК РФ ошибаться в таком важном вопросе! И уж коль Путин собрался на похороны, то хочешь не хочешь, а покойника нужно предъявить. Живого или мертвого.

Так что теперь самому Пригожину было бы даже лучше оказаться мертвым, чем живым. В живом Пригожине теперь какой прок? Никакого! Только она морока с ним. А мертвый он скоро станет живой легендой. На его примере будут воспитывать молодое поколение патриотов.

А убили его знамо дело кто: злые бандеровские нацисты. Из рогатки. Аккурат прямо из резиденции Путина на Валдае и шмальнули. Они такие. Куда хочешь пролезут. Отсюда урок: надо укреплять бдительность. Никому нельзя верить. Кругом - шпионы.

Поэтому нужно стучать друг на друга. В этом и есть истинный патриотизм. Так учил нас великий Сталин и его верный ученик маршал Берия. Кто тут у нас против Сталина? Вот именно: никто… Молодцы. Быстро все поняли. Я в вас не сомневался. Великий народ, хуле…

Украинские официальные медиа сообщили, что очередное гражданское грузовое судно (балкер Primus), ходящее под флагом Либерии и управляемые сингапурским оператором, покинуло порт Одессы и уже вошло в территориальные воды Румынии.

Это уже второе судно, которое покинуло украинский порт по временному гражданскому коридору. Украина объявила о новом морском коридоре для гражданских судов после того как Россия вышла из зерновой сделки. Насколько этот пример доказывает возможность продолжения вывоза украинского зерна из Одессы не берусь судить.

Но вот на что я бы обратил ваше внимание. Тут на прошлой неделе российский военный корабль совершенно по-хамски остановил в нейтральных водах и досмотрел следовавшее в украинский порт турецкое торговое судно "Sukru Okan". Турецкий МИД выступил с протестом к российской стороне.

А потом случилась два "загадочных" события. В эту среду вдруг неожиданно 244-метровое судно, следовавшее из России в Китай застряло в проливе Босфор прямо на глазах у изумленной публики: у него (ни много, ни мало) сломался двигатель! На целые сутки все торговое мореплавание через Босфор было остановлено.

И надо же было такому случиться, что одновременно (для верности?) турецкие власти закрыли проход морских судов через пролив Дарданеллы. Объяснение вам очень понравится: из-за лесных пожаров!

Если Путину нужно еще как-то более наглядно показать, кто реально контролирует его экспорт через черноморские порты, то тогда он просто дегенерат. Я думаю теперь он полностью готов к переговорам с Эрдоганом о продолжении зерновой сделки.

(Кстати на недавней встречи главы турецкого МИДа с Зеленским турецкая сторона подтвердила свою позицию о том, что альтернативы зерновой сделки не существует).

Если я к этому добавлю, что в начале недели еще и в Суэцком канале столкнулись два танкера и движение по нему ограничено до сих пор, то картина станет еще более драматической для Путина, поскольку по этому каналу идет его экспорт нефти в Индию.

Так что ждем хороших новостей с фронта и с переговоров о зерновой сделке. И вообще: наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!