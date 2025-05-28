'Путину надо больше': Майкл Кларк оценил, способна ли дипломатия остановить войну в Украине

Нынешняя ситуация по прекращению огня в Украине далека от решения и приход к власти в США Дональда Трампа не приблизил эту войну к завершению. Российский диктатор Владимир Путин убежден, что Россия больше выигрывает от войны, чем от разговоров и дипломатия его не остановит.

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Об этом заявил аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк в интервью Sky News. Он объяснил, почему в ближайшее время война не закончится.

По его словам, украинцы стремятся к перемирию, "потому, что им нужен перерыв", хотя они и не ожидают, что эта война закончится в ближайшее время и осознают, что борьба за сохранение территориальной целостности продлится не одно поколение.

"Но для россиян прекращение огня означало бы потерю выгодной позиции, ведь Кремль и Путин верят, что могут выиграть эту войну, что они могут захватить больше территории, даже за высокую цену", - отметил Кларк.

Аналитик сравнил Путина с человеком, который "едет на тигре, с которого не может слезть".

"Он не может слезть сейчас, потому что его оценивают по успеху в этой войне", - пояснил Кларк.

По словам профессора, Путин инвестировал в эту войну очень много ресурсов и превратил Россию в военную экономику, сосредоточенную на одной задаче - победить в Украине.

"Он должен получить больше, чем он сейчас имеет в Украине, чтобы это стоило тех жертв, которые Россия уже принесла", - говорит Кларк.

И для Путина нет другого пути, поэтому он будет продолжать войну, "пока ему не помешает физическая сила", подчеркнул аналитик

По словам Кларка, дипломатия не способна остановить Путина.

"У него только одно направление. У него только одна передача, одно направление, в котором он может двигаться, и он будет продолжать двигаться, пока ему не помешает физическая сила, физическая неспособность двигаться дальше. Дипломатия его не остановит", - подчеркнул Майкл Кларк.

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