путін, ухвалюючи злочинне рішення про так зване включення до складу тимчасово існуючої росії суверенних територій України, загнав себе в пастку самознищення, заблокувавши будь-які можливості закінчення війни.

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З одного боку − непохитна умова України щодо досягнення миру полягає в безумовному і повному відновленні територіальної цілісності держави, виведення російських військ і припинення бойових дій (пункт 5 і 6 "Української формули миру" Президента Володимира Зеленського).

З іншого боку − для виконання умов України кремлю необхідно внести зміни до т.зв. конституції рф, вивести з її складу українські території, тобто визнати повну незаконність ухвалених рішень, що в свою чергу означатиме автоматичне притягнення до відповідальності путіна та всіх причетних за цілою низкою кримінальних статей рф.

Ці статті передбачають покарання путіна і його камарильї за антиконституційні рішення про анексію, незаконне включення територій, розв'язання неспровокованої війни, а за ними підуть воєнні злочини, ґрати, знайомство з камерою СІЗО ім.Навального, "русский бунт − бессмысленный и беспощадный"...

Україна з кожним днем усе потужніше доносить світові інформацію щодо справедливості нашого опору і безальтернативності наших суверенних вимог. До клубу солідарності з Україною приєднується все більше країн "Глобального Півдня" – нового, потужного світового політичного гравця

путін, який загнав себе в ситуацію неможливості відступити від зайнятої прокрустівської позиції, все більше дратує навіть своїх умовних союзників і все більше розходитися з очікуваннями столиць від Ер-Ріяду до Сантьяго, від Лусаки до Каіру.

кремль своїми руками створив ситуації безальтернативної необхідності знищення режиму путіна (або його заміщення) і пошуку кандидатур з якими можна вести предметний діалог.