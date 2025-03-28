'Путин является преступником': в Еврокомиссии объяснили, почему не комментируют идею Кремля по 'внешнему управлению' в Украине

Европейская комиссия не видит смысла комментировать заявления российского диктатора Владимира Путина по поводу "внешнего управления" в Украине. Глава Кремля является военным преступником и находится в розыске.

Видео дня

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анита Гиппер во время брифинга в Брюсселе, сообщает "Укринформ". Она добавила, что в ситуации по прекращению огня заинтересована только Украина, а не РФ.

"Путин является преступником, и он в розыске за военные преступления. Мы не намерены уделять внимание или комментировать, что бы он ни распространял в качестве пропаганды. Мы внимательно смотрим на факты. Фактом есть, что мы имеем агрессора, и мы имеем Украину, которая демонстрирует исключительно добрую волю к миру", – пояснила Гиппер.

По ее словам, Европа прилагает все усилия, чтобы обеспечить справедливый и долговременный мир на украинской территории.

На вопрос по поставке Украине 2 миллионов артиллерийских снарядов, спикера ответила, что Еврокомиссия сейчас сосредоточена на поиске путей для реализации этой задачи, однако деталей не раскрыла.

Напомним, недавно Путин предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН. По словам кремлевского руководителя, вместе с ООН международное управление нашей страной могли бы проводить "США с европейскими странами" и "партнерами и друзьями" России, среди которых и КНДР. Диктатор подчеркнул, что считает действующее руководство Украины нелегитимным. Якобы именно поэтому он не настроен на переговоры и подписание каких-либо соглашений с Киевом.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам премьер Польши Дональда Туска, действия России доказывают, что она не заинтересована в мире с Украиной, не согласна на перемирие и прекращение огня. Поскольку у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа другое мнение, надо убедить его, что РФ выдвигает новые условия и затягивает процесс переговоров, потому что не хочет мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!