Блог | Путин вынужден согласиться на китайский мирный план: что ждать Украине
Візит Сі до Москви. Підсумки
- Росія визнала васальне становище. Китай виторгував дві надважливі речі: РФ буде торгувати з іншими країнами в юанях (а не рублях) і Китай спільно з РФ буде освоювати головний торгівельний шлях майбутнього - північний морський шлях (маючи сильніший морський воєнний і торговий флоти - Китай стає головним партнером). Окрім того, Росіяни обіцяють переорієнтувати практично весь свій газ на Китай до 2030 року.
- По Україні. Путін змушений погодитися на китайський мирний план, що в перекладі означає: саме Китай стане тією краіною, яка буде від імені Москви вести ці переговори з Заходом.
- В короткостроковій перспективі війна точно не закінчиться. Попереду кілька місяців боїв і за їх результатами Китай визначатиме подальші діі Москви і модальність переговорної позиції Кремля або ж постачання зброї.
- Попереду дуже складні переговори Зеленського і Сі. Китайці точно говоритимуть про компроміси в обмін на майбутні інвестиції.
- При цьому всьому ми до кінця не розуміємо як розвиватиметься "конфлікт - діалог" США та Китаю, що стає одним з головних чорних лебедів цього року. І в разі припинення воєнних дій ця тема може стати ключовим водорозділом на майбутніх виборах.
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