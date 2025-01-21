Для того чтобы поздравить президента США Дональда Трампа со вступлением в должность и заявить о готовности к встрече с ним и переговорам о "всеобъемлющем мире" лидер России Владимир Путин созвал специальное заседание с постоянными членами Совбеза РФ. При этом сам Трамп в своей инаугурационной речи ни о России, ни о войне в Украине даже не вспомнил. Хотя нельзя сказать, что эта тема вообще не беспокоит нового американского президента: на "митинге победы" накануне инаугурации Трамп пообещал российско-украинскую войну остановить. Но на этот раз не сказал когда. И не сказал как, пишет Виталий Портников для krymr.com.

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Впрочем, заявления Путина во время встречи с постоянными членами Совета безопасности России оставляют новой американской администрации не так уж много возможностей.

Российский президент решил напомнить, что ему не нужно перемирие, а "долгосрочный мир". Но, чтобы ни у кого не было сомнений, что это за мир такой, Путин продолжил фразу: "на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

Вопрос, что же это за народы такие, отсылает нас к памятной речи Путина в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, когда российские войска уже пересекали границы Украины с Россией и Беларусью, а российские самолеты бомбили украинские города, поселки, дороги и аэродромы. Тогда Путин тоже говорил не об украинском народе, а о неких мифических "народах Украины", самоопределение которых должно быть обеспечено в результате объявленной им спецоперации.

Теперь совершенно ясно, что Путин имел в виду под этими "народами". Ему не хотелось признавать, что российская оккупация проводит линии разделения внутри территорий исторического расселения украинского народа. И он на ходу придумывал "народ ДНР" или "народ Херсонской области", чтобы оправдать уже подготовленные решения по аннексии украинских регионов.

Собственно, это и была та задача, которую президент России мог бы поставить перед новым марионеточным руководством Украины, оккупируй он Киев за три дня: провести в восточных и южных областях страны "референдумы" о провозглашении "независимости" и присоединении к России.

План провалился, а желание осталось, и теперь Путин хочет реализовать его с помощью переговоров с новым партнером в Америке. Изменилось разве что представление Путина о государственности Украины.

В 2022 году он все еще считал, что она имеет право на существование – только, конечно, в российской сфере влияния и в границах, которые определит сам Кремль. Сейчас он расплывчато говорит уже о некоем "регионе", где живут "народы", чьи права и нужно обеспечить. Так что когда помощник президента РФ Николай Патрушев говорил, что в 2025 году Украина перестанет существовать, он не просто выдавал желаемое за действительное, а транслировал надежды Путина.

Очевидно, что у Трампа свои представления о том, как должна быть завершена война. Американский президент неоднократно повторял, что хотел бы добиться ситуации, при которой с обеих сторон фронта перестали бы гибнуть люди, представители его команды уже после победы и в ходе парламентских слушаний о назначениях на должности говорили о важности взаимных компромиссов. По большому счету, логика Трампа и его команды – это классическая логика здравого смысла, подсказывающая, что если обе стороны не могут добиться желаемого – Россия уничтожения Украины, а Украина восстановления своей территориальной целостности – то они должны остановиться. А задача американского президента – добиться этого и создать предпосылки, не допускающие возобновления конфликта.

Но, кажется, классическая логика – как раз то, что не интересует Путина.

Он тоже утверждает, что он не хочет "перемирия… с целью последующего продолжения конфликта", зато он хочет мира на своих условиях. Тех самых условиях из 2022 года – будто этих трех лет не было, не было провала "блицкрига" и военного тупика. Путин продолжает считать, что своего добьется – с Трампом или без него.

Не знаю, заметил ли новый американский президент в суматохе инаугурационных торжеств, что Путин в первые же минуты пребывания Трампа у власти выдвинул ему самый настоящий ультиматум и не оставил надежд на скорое прекращение самой масштабной и кровопролитной войны ХХІ столетия.

Но, похоже, именно это и произошло.