Заява путіна: які висновки треба зробити світу? Вперше прагну аби мене почули в Офісі Президента України.

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Вночі путін вийшов з заявою. Його лексика совковокегебешна, яку треба вміти читати, а це дано не всім. путін запізнився майже на 1 годину 40 хвилин, ефект очікування притягнув до його слів увагу всього світу.

кремлівський фюрер відкинув перемир‘я і запропонував Києву відновити прямі стамбульські переговори, які були перервані в 2022 році. путін прагне аби сторони зустрілися в Стамбулі вже 15 травня і планує про це поговорити з Президентом Ердоганом. В чому полягала суть цих переговорів і чому вони були перервані? Йшлося про скорочення української армії до 85 тисяч; відмову України від вступу в НАТО; вето рф на військову допомогу, яка надається Україні; визнання російської мови офіційною; відмова України від Криму і Донбасу; зняття санкцій з рф; денонсація угод про партнерство України з Заходом; відмова від претензій до рф в судах.

Постає запитання, чи їхати Україні на переговори в Стамбул? Ви ж розумієте, що ці вимоги нашого ворога - це не мир, а повна капітуляція України і поширення війни на Захід? Але путін, з якого Трамп робить миротворця, увійшов у смак трампівської гри. Трамп і його команда взагалі не розуміють слів кремля. Я скажу чесно, мене страшенно дратує кожна заява Президента США. Таке враження, що Трамп робить свої політичні заяви після того, як в нього влучать м‘ячем або клюшкою від гольфа. Ну, хіба притомна людина назве черговий ультиматум "великим днем". І тепер Україна знаходиться перед ділемою: чи їхати у Стамбул заради збереження відносин з Трампом? Якщо їхати, то як і з кого формувати делегацію? Чому необхідно залучати до переговорів представників країн Європи? Бо у нас з росією різна мета: для нас - мир; для них - війна.

А тепер я хотів би зупинитися на фразі, сенс якої мало до кого доходить - "необхідність усунення першопричин війни". Про це теж йшлося у заяві путіна. А це вже ультиматум світу! Кремль вимагає аби світ повернувся до кордонів НАТО 1997 року. Чому? Бо так легше марширувати російському чоботу Європою?