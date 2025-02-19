'Путин – военный преступник и должен сидеть в тюрьме': сенатор-республиканец призвал не верить россиянам

Сенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер, являющийся членом Республиканской партии, назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Он подчеркнул, что руководителю РФ нельзя доверять в переговорах касательно Украины.

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Об этом политик сказал в комментарии главному корреспонденту CNN в Конгрессе Ману Раджу. Отметим, что Уикер является главой комитета Сената США по вооруженным силам.

"Нет. Путин – военный преступник, который должен сидеть в тюрьме до конца своей жизни, если не быть казнен", – заявил сенатор.

Уикера попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он верит в то, что Путин хочет мира.

"В чем мы можем доверять россиянам, так это в том, что они сделают что угодно в свою пользу, сделают временные шаги", – сказал он.

Республиканец добавил, что Владимир Путин нарушил все нормы международного права. Диктатор должен быть обвинен, привлечен к ответственности и лишен свободы, резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди прошла встреча представителей России и США. Переговоры проходили с участием делегаций обеих стран, а также саудовских чиновников, они продолжались около пяти часов.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил нынешние переговоры с РФ со Стамбулом-2022. Сейчас похожие переговоры с теми же ультиматумами проходят между РФ и США, но уже без участия Украины.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио по завершении встречи с российской делегацией заявил, что все стороны, участвующие в переговорах по завершению войны между Украиной и РФ, должны будут согласиться со всеми достигнутыми договоренностями, и всем "придется пойти на уступки".

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