Путин в своем указе официально признал, что Донецк и Луганск – это Украина, чем вызвал истерику у россиян

Президент России Владимир Путин официально признал, что оккупированные войсками РФ территории принадлежат Украине. Хотя раньше глава Кремля объявил их присоединение к стране-агрессору.

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Так, о признании захваченных территорий украинскими говорится в указе о временном прекращении огня, который Путин издал 5 января. Этот факт вызвал волну возмущения со стороны россиян.

А главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин и вовсе заявил, что намерен бойкотировать указ Путина, поскольку якобы не считает украинцев православными.

"У полоумных российских шовинистов страшная зрада. В указе Путина о временном прекращении огня оккупированные территории названы Украиной, хотя раньше тот же Путин заявил, что присоединяет их к России", – отметил украинский блогер Денис Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Путин объявил так называемое перемирие на праздник Рождества, которое якобы должно действовать по всей территории боевых действий в Украине. Указ президента РФ россияне назвали очередным "жестом доброй воли" и обвинили Кремль в сдаче оккупированных территорий.

В Офисе президента Украины заявили, что перемирие для РФ начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.