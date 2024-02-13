Поляки, зерно и наши фермеры.

Крайнее интервью Путина Такеру Карлсону очень ясно показало, что Польша – следующая цель после Украины. Путин упомянул ее 36 раз. И даже похвалил Гитлера за Гданьск. Мол, не отдали добром город по просьбе фюрера – правильно сделал, что напал. При этом и Вторую мировую начал.

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Оці провокації на кордоні з розрізанням фур і висипанням нашого зерна – поза межами здорового глузду. І гра поза межами правил. Тому наш уряд має чітко пояснити, чому такі ігри ганьба. А заодно – незле було б провести кілька фотовиставок на тему, як фермери нині засівають поле на мінах, збирають збіжжя під обстрілами. А інколи – окупанти спеціально потім спалюють елеватори.

Також не зле було б показати фермерів, які зараз стали військовими – тобто поміняли улюблений трактор на військову машину. Показати фото закатованих фермерів та їх родин.

Бо оце "це зерно корпорацій, а не фермерів" у твіттері – просто дніще.

Заодно має бути чіткий меседж.

Путін чітко оголосив, що наступна ціль у разі програшу України – Польща. Кілька поколінь сучасних росіян виросли на ідеї взяти Берлін знову. Про це їхні фільми, пісні, програми та тікток… Маршрут на Берлін пролягає через Україну і Польщу. І за задумом Путіна – найкраще брати той Берлін якраз руками українців, а потім і поляків.

Тому у цьому випадки, закатовані фермери будуть не лише десь у Запорізькій та Харківській областях. Вони будуть під Краковом і Варшавою. А їхнє зерно продадуть північним корейцям, аби побільше снарядів давали. Ще китайцям – щоб давали всякі сучасні ніштяки на фронті. І трошки мешканцям Африки, щоб закрили рот і голосували на ООН, як треба. А особливо активних – повезуть на Катинь. Це ж було вже!

Цього упиря Меклера треба оголосити персоною нон грата в Україні. А то дядько втратив ринки РФ і Б. І намагається помародерити на нас.