Путин уже неинтересен Трампу, США готовы решать все с Китаем, – Филиппенко

Политолог-американист Александра Филиппенко поделилась своим мнением о том, как изменилось отношение США к России и Китаю в контексте глобальной политики. Она убеждена, что даже до публикации аналитики Йельского университета, обращающей внимание на проигрышное положение России, можно было прогнозировать, что Дональд Трамп и его администрация уже не считают Россию равным соперником.

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Об этом Филиппенко рассказала в комментарии OBOZ.UA. По ее словам, несмотря на обилие ядерного оружия, Россия уже не является основным партнером в стратегических переговорах.

"Даже к публикации Йельского университета, к публикации вот этого аналитического центра, можно было бы говорить о том, что Дональд Трамп и вообще американская администрация не считает Россию равным соперником", – объяснила эксперт.

Иллюстрацией к этому стал недавний инцидент, когда Путин поздравил Трампа с его политическими достижениями, заявив, что Россия и США должны "на равных проводить переговоры, обсуждать вопросы стратегической стабильности, в частности, ядерное оружие". В ответ Трамп, подписывая исполнительные указы, поставил под вопрос экономический курс России, заявив, что "Владимир Путин разрушает экономику России".

Филиппенко акцентирует на том, что Трамп даже не упоминал вопрос о стратегической стабильности или ядерном оружии, что подтверждает его взгляд на Россию как на экономически слабое государство.

"Для Дональда Трампа это не знак того, что Россия является равным партнером. Для Дональда Трампа знаком является исключительно финансовое могущество, экономическое могущество. Вот что важно для Трампа. И я предполагаю, что он не видит Россию в выигрышном положении в этом смысле вообще очень давно. И потому, конечно, и сейчас, как мне кажется, он, скорее, видит Россию в проигрышном положении", – сказала она.

Относительно Китая Филиппенко подчеркивает, что США не нужно специально настраивать Пекин против Москвы.

"Здесь даже настраивать не нужно. Важно предложить Китаю что-то, что будет выгодно, и в противоположность России", – говорит она.

Один из таких примеров – это растущая обеспокоенность Китая об участии северокорейских войск в войне в Украине. Китай не поддерживает это участие, и США, в свою очередь, тоже не хотят видеть северокорейцев на стороне России.

Филипенко добавила, что дипломатия развивается именно вокруг таких точек соприкосновения. В частности, в США начали более активно поднимать вопрос о ядерном статусе Китая, что является значительным изменением в политическом дискурсе.

"Я бы обратила внимание на то, что ядерный статус Китая не звучал громко из уст американских политиков. И вдруг в первом интервью после назначения госсекретарем об этом заговорил госсекретарь Марко Рубио", – отметила она.

Это, по ее словам, может означать, что Китай может быть вовлечен в трехсторонние переговоры между США, Россией и Китаем по стратегической стабильности и ядерному оружию. Это также может стать большим ударом для Путина, поскольку он всегда предпочитал прямые переговоры с американским лидером, без участия третьей стороны.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что проведет разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным о российско-украинской войне. Он надеется "сделать несколько значительное" для его завершения.

Ранее в Институте изучения войны заявили, что Путин продолжает попытки заставить Дональда Трампа к двусторонним переговорам о войне, исключающих Украину. А также хочет навязать ему нужные Кремлем рамки такого диалога.

Как ранее писал OBOZ.UA, в британском издании The Times высказали мнение, что Трамп не сможет обеспечить такие условия мира, которые удовлетворили бы российского диктатора. Потому что Путин начал войну для того, чтобы "сделать Украину дружественным государством".

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