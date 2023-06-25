Прошел один год и сто двадцать дней войны. Поскольку свежих карт ISW до сих пор нет, то я пока отложу анализ обстановки на фронте и расскажу о том, чтослучилось с пригожинским "Маршем справедливости". Может, тем временем, карты появятся.

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Итак. С утра вагнеровцы шли на Москву. По ходу дела они обошли Воронеж, и прошли Липецкую область. До Москвы оставалось не больше 200 км. Во главе колонны, идущей на Москву, шел Уткин-Вагнер, открытый нацист и, по всей видимости, храбрый и профессиональный офицер, способный руководить крупными войсковыми операциями.

Колонна, шедшая на Москву, была, говоря военным языком, хорошо вооруженной тяжелой мотопехотой, полностью экипированной и снятой прямо с фронта. В ее составе были танки, БМП, артиллерия и средства фронтовой ПВО в виде ЗРК "Панцирь". Помимо этого, были сведения, что они располагали трофейными "Джавелинами" и "Стингерами".

Сколько их в этой колонне было - доподлинно неизвестно. Но если правда, что говорил Пригожин и всего их было 25 тысяч, то на Москву, по все видимости, шло никак не меньше 15 тысяч отборного войска, прошедшего ад. То есть, две бригады минимум.

Быстро стало понятно, что Москву закрыть нечем. Две специально предназначенные для этого дивизии (Таманская и Кантемировская) давно уже на фронте и находятся в полуразбитом состоянии. А части ФСБ и Росглаврдии, это во-первых - легковооруженная пехота, а во вторых необстрелянная и совершенно немотивированная.

Этот человеческий шлак, специально отобранный для издевательств над мирными гражданами, никогда и ни при каких обстоятельствах не станет воевать и за эти почти полтора года, что идет война, придумал себе массу занятий (типа охраны леса от грибников или ловли лиц, дискредитирующих российскую армию), лишь бы не оказаться на фронте.

Только, наверное, сам Путин не знает, что готовность рисковать своей жизнью у этих "воинов" равна нулю. Они горазды крутить руки безоружным пацанам и бить дубинками женщин. Еще они любят устаивать маски-шоу при обысках. Этим и исчерпывается весь их боевой опыт.

Таким образом, стало ясно, что Уткин вечером войдет в Москву, а к утру будет все в ней контролировать. Путин, разумеется, еще с утра сбежал (то ли на Валдай, то ли в Питер). За ним сбежал Медведев и большинство остальных его прихлебателей. Шойгу и Герасимов сбежали еще раньше, из Ростова, и тоже - неизвестно куда.

Перед тем как свалить, Путин записал видеообращение, в котором назвал "Группу Вагнер" предателями, "Марш справедливости" - ударом ножа в спину и т.д. Призывал бунтовщиков к порядку, взывал к их совести и патриотизму и… больше, собственно, ничего.

Из Киева неслись ободряющие Пригожина сигналы, Буданов делал загадочное лицо и всем своим видом давал понять, что это он все организовал, а весь мир, затаив дыхание, ждал кровавой развязки на улицах Москвы.

И тут в дело вмешался Лукашенко. Как потом выяснилось, по просьбе Путина. Чего уж там он наобещал Пригожину, мы не знаем, но вдруг ближе к вечеру Пригожин заявил, что он не хочет проливать русскую кровь, развернул уткинскую колонну на 180 градусов и отправил их в места постоянной дислокации.

Пригожин тут же опроверг то, что он это сделал после переговоров с Лукашенко. Но Песков, тем не менее, на этом настаивал. Выступив уже позднее, Песков сказал, что после переговоров с Лукашенко, Пригожин принял решение уехать в Белорусь, а все уголовные дела, которые были против него открыты - закроют. Те наемники ЧВК "Вагнер", которые не участвовали в "Марше справедливости" могут подписать контракты с Минобороны, а остальных, учитывая их боевые заслуги, преследовать не будут. Но что им делать — не сказал. По умолчанию понятно, что они вслед за Пригожиным отправятся в Белорусь.

У меня масса вопросов. Первый: кто ответит за сбитые самолеты и вертолеты и 15 трупов, сгоревших в них? Никто? Почему? Второй: как мог Пригожин согласиться развернуть свой "Марш справедливости" и согласиться свалить в Белорусию только под честное слово Путина (именно так утверждает Песков). Он что, не понимает, что слово Путина не стоит даже воздуха, который он набирает, чтобы его произнести? Третий: что он собирается делать в Белоруси? Использовать ее как базу для своих африканских проектов? Или оттуда нападать на Украину?

Есть еще и четвертый, и пятый, и двадцать пятый вопросы. Короче их значительно больше, чем ответов. Но самый главный вопрос: зачем ты, Евгений Викторович, остановился в шаге от победы? Ты мог взять власть в России, но почему-то отказался?

Если бы ты захватил Москву, объявил себя "Правительством национального спасения" и обратился к ко всем странам с призывом тебя признать, а в обмен пообещал бы вывод войск из Украины, то тебя бы мигом все признали, а российская армия тебя бы расцеловала и провозгласила военным диктатором.

Ты мог бы собственноручно расстрелять Шойгу и Герасимова, а Путина сделать своим посыльным. Разве это не то, о чем ты мечтал в своих влажных мечтах? То-то, не стесняйся! Так почему же ты развернулся? Неужели ты не понимаешь, что теперь тебе каюк? "Новичок", киллер, высокоточная бомма - что угодно. Но Путин тебя уничтожит. А мог бы ботинки тебе чистить…

Впрочем, мне все равно, что с тобой будет. Главное, что показал твой "Марш справедливости" и за что тебе огромное спасибо, так это то, что если ВСУ прорвут фронт, путь на Москву будет открыт: защитить ее некем и нечем. И это обстоятельство я бы советовал Залужному учесть в своих планах.

Это сильно меняет ту их часть, в которой описываются сценарии окончания войны. Глупо выйти на границы 1991 года и встать, если ты понимаешь, что между тобой и Москвой никого нет. И это означает, что у Украины есть шанс радикально решить вопрос угрозы с востока. Раз и навсегда. И не превращаться в государство фронтира как Израиль или Южная Корея.

А вот и подоспели свежие карты ISW. Впрочем, никаких изменений они не показали. Сегодня ночью опять Россия обстреляла Украину своими ракетами. Было выпущено более 50 ракет разных типов. Большинство из них было сбито. Но были и попадания. Это был один из самых массированных ударов за последние несколько месяцев. Наверняка это как-то связано с демаршем ЧВК "Вагнер". Россияне активно отвлекали внимание от того, что происходит у них в тылу.

Короче: в тылу у них жопа. И наша задача максимально доходчиво объяснить это российским солдатам в окопах. Они должны понять, что очень скоро Путин их там бросит и будет заниматься спасением собственной задницы. Это знание должно их привести в чувство и они должны наконец развернуть свои автоматы против их настоящего врага - путинский режим. Тем более, что Пригожин показал, что это значительно проще, чем победить ВСУ.

Тем более, все яснее становится, что победить они не могут. Потому, что наше, а не их, дело - правое. Поэтому наш враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!