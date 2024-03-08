17 марта путинский режим проведёт так называемые "президентские выборы" и к участию в этом фарсе будет склонять граждан Украины на временно оккупированных российскими войсками территориях. Втягивание украинцев на временно оккупированных территориях в российские выборы - ещё один шаг захватчика в направлении противоправной инкорпорации в Россию захваченных территорий Украины.

Участие украинцев в российских выборах не имеет ничего общего с волеизъявлением и является юридически ничтожным актом. Лица, участвующие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированных территориях (ВОТ) или публично призывающие к их проведению, будут нести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины по статье о коллаборационистской деятельности. В то же время действующее украинское законодательство не предусматривает уголовную ответственность только за факт участия, в том числе принудительного, в так называемых выборах, которые готовит РФ во временно оккупированных регионах Украины.

Бойкот российских выборов на ВОТ - это форма сопротивления оккупации, которая приближает победу Украины. В то же время, каждый украинец в оккупации должен учитывать степень персонального риска, действуя наперекор захватчикам. Россия – тоталитарная диктатура, правящий режим которой превратил процедуру выборов в лишённый первичной сущности, ритуал. Так называемые выборы Путина на очередной президентский срок в 2024 году будут самыми плохими за всю историю России, ведь будут сопровождаться насилием против миллионов украинских граждан на временно оккупированных территориях.

Легитимность этих псевдо выборов категорически нельзя признавать. Об этом заявили демократические страны мира. Очередное вроде бы переизбрание Путина главой государства является политическим фарсом и демонстрацией полного пренебрежения демократическими институтами выборов с целью периодического обновления власти. Маскировка диктатора под якобы избрание его народом свидетельствует о попытке представить себя миру, как демократически избранного политика, а на самом деле узурпировавшему власть.

Путин у власти в РФ находится с 1999 года и это ему так нравится, что всякому российскому гражданину, который только посмеет предложить диктатору поделиться властью с кем-то другим, грозит смерть или в лучшем случае длительное заключение. Поэтому неудивительно, что Путин дружит с такими же персонами, желающими управлять странами до конца своих дней, вообще не рассматривая альтернативу такому способу мышления. Путин уже давно стал в один ряд с белорусским диктатором Лукашенко и северокорейским узурпатором Ким Чен Инном. Диктаторы пытаются поддерживать друг друга, чтобы удержаться у власти. Поэтому весь свободный мир должен объединить свои усилия для эффективного противодействия Интернационалу диктаторов, посягающему на демократические устои и свободы многих народов.

При этом очень показательным стало 16-часовое сражение Ингушской Освободительной Армии с российскими карателями в городе Карабулак Республики Ингушетия. Ингуши – один из порабощённых Кремлём народов, стремящийся к свободе и самоопределению.

Во времена Сталина целый народ был выселен из мест своего обитания на северном Кавказе, получив обвинения в якобы коллаборационизме с войсками немецкого Вермахта в 1942-43 годах. Затем, после смерти Сталина ингушам позволили вернуться на места своего проживания, как и депортированным соседям - чеченцам. Современная Россия, как и сталинский Советский Союз является тоталитарной диктатурой и тюрьмой народов, желающих свободно жить и творить. 23 февраля 2024 г. Верховная Рада Украины приняла Постановление о признании права ингушского народа на создание независимого суверенного национального государства, осуждении преступлений России против ингушей и восстановление территориальной целостности Ингушетии.

В прошлом году Комитет Ингушской Независимости заявил о начале формирования вооруженных сил Ингушетии. Ингуши противостоят московской империи как у себя на родине, так и в рядах сил обороны Украины. Во время боя в Карабулаке российские каратели применили против повстанцев огнемёты "Шмель" в районе многоквартирной жилой застройки. Российские войска не учитывают угрозу жизни гражданских ни в Украине, ни на территории РФ. Не ингушские повстанцы являются террористами, как их провозглашает Кремль, а российские каратели, пытавшиеся их уничтожить.

А ровно два года назад российская авиация нанесла удар по роддому Мариуполя. Пострадали 17 человек, в том числе беременные женщины и роженицы. Одна из женщин скончалась вместе с ребёнком. Россия ведет против Украины геноцидную войну, сопровождающуюся системным нарушением международного гуманитарного права и военными преступлениями.

Кадры трагедии Мариуполя в российской осаде стали широко известны благодаря отважной работе фотокорреспондентов. России не скрыть свои преступления ложью и молчанием. Российская пропаганда лгала, будто роддом в Мариуполе был военной базой полка национальной гвардии "Азов", а беременных женщин вроде бы согнали на место авиаудара для "постановки".

Однако беременная Марианна Пидгурская из фото, сделанного Евгенией Малолеткой, действительно собиралась рожать в позже разбомбленном роддоме, она не была "актрисой", которой её сначала объявила российская пропаганда. Несмотря на то, что Россия поставила жизнь этой женщины и её будущего ребенка под угрозу, а также оболгала и высмеяла её беду, позже Пидгурская вынуждена была стать послушным орудием российской пропаганды на временно оккупированных территориях.

Драма Марианны Пидгурской в действительности является историей в миниатюре того, как государство-агрессор планирует обращаться со всеми украинцами: превратить жертв своего насилия в запуганных лояльных подданных, которые "простят" все причинённые им обиды.