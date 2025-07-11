Есть информация, что Лавров передал Рубио какие-то новые предложения по дорожной карте прекращения военных действий в Украине. Какие именно неизвестно, но Рубио обещал донести российские инициативы до президента США.

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Судя по всему, недовольство Трампа несговорчивостью Путина возымело свое действие. Тем более, что недовольство начало превращаться в конкретное железо для Украины.

Кстати, такая сговорчивость после серии заявлений Трампа и европейских лидеров была вполне ожидаемой. Типичная Путинская чекистская тактика, пощупать противника "на слабо", посмотреть, как и кого можно нагнуть, как и кого обмануть... в какой момент прилетит по носу или не прилетит?

Нащупали красную линию? Значит, давайте рыть окопы вдоль нее!

В любом случае, пока Рубио слушает и собирается докладывать Трампу и новых идеях минубийства, на фронте продолжаются боевые действия, по нашим городам летят дроны и ракеты.

Тут нашим союзникам нужно понять, что любое ослабления давления на кремлевский режим – это именно то, что нужно Путину. Любое послабление – это возможность для россиян убить еще тысячу-другую украинцев, захватить еще несколько квадратных километров украинской земли, разрушить еще десяток кварталов.

Искать у российской власти стремление к миру, это как искать девственность в солдатском публичном доме – конечно, попытаться можно, но вот найти...

На мой непредвзятый взгляд, происходящее в дипломатических кулуарах – имитация мирного процесса при полном отсутствии какой-либо переговорной базы.

Имхо, не существует общих точек между сторонами для устройства перемирия. И быть их не может.

Есть захватническая империалистическая война, развязанная РФ, есть агрессор и жертва его агрессии. И до тех пор, пока агрессору не надают по сопатке, не поломают ему руки и ноги, и не загонят на его территории, любая попытка усмирить его будет исключительно работать ему на руку.

Если Трамп это понял, как понял Мерц, то попытки Путина в очередной раз выиграть время для закрепления успеха, будут бесполезными. Если же Трамп решит, что "Володья одумался", то ничего, кроме новых жертв и потерь это не принесет.

Россия останавливается там, где ей дали по сусалам, а не там, где с ней хотели договориться с миром.

Любое проявление миролюбия или уступчивости традиционно рассматривается российской властью, как проявление слабости.

Зачем договариваться с тем, кого можно убить?

Попытку считать Россию договороспособной и стремящейся к разрешению конфликта, надо рассматривать, как попытку суицида. И не иначе.

Впрочем, Америка, как известно, всегда в результате выбирает правильное решение. Но после того, как перепробовала все остальные...