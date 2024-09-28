Путин продемонстрировал абсолютную неспособность к компромиссам. Это наконец-то поняли и США со всеми необходимыми выводами. Интервью с Огрызком

Президент Украины Владимир Зеленский посетил США и презентовал план победы президенту Джо Байдену и кандидатам в президенты – Камале Гаррис и Дональду Трампу. План, как утверждается, включает безопасность Украины, отношения с ЕС и НАТО, продолжение военной и экономической помощи, послевоенное восстановление. Важным аспектом этого плана является разрешение использовать западное дальнобойное оружие против целей на территории России.

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Как отмечают американские СМИ, план победы не поразил администрацию Байдена. В Белом доме отметили, что должны глубже изучить его в последующие недели. Очередной раунд "обмена мнений" по этому поводу состоится 12 октября, когда в Германии состоится встреча Байдена и Зеленского. Представители Белого дома и министерства обороны США утверждают, что не услышали убедительных аргументов в пользу того, что возможно разрешение на использование западных ракет по целям России существенно повлияет на путь Украины к победе. Поэтому пока этот запрос не стоит риска эскалации, ведь он не изменит хода боевых действий. полный бред.

С позитива – США объявили о предоставлении новой помощи в размере 8 миллиардов долларов, а Байден в очередной раз заверить в неизменной поддержке со стороны союзников. Новый пакет помощи включает в себя первые американские высокоточные управляемые бомбы под названием JSOW. Они имеют средний радиус действия до 130 км. и предназначены для стрельбы из боевых самолетов F-16. Также объявлено о дополнительной батарее ПВО и большем количестве ракет Patriot, а также о расширении американской подготовки для украинских пилотов F-16.

Своими мнениями по поводу результатов визита президента Украины в США в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Президент Украины Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты, провел много встреч, выступил в ООН и Конгрессе, имел переговоры с американским лидером Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Гаррис и Дональдом Трампом. Главная цель – представить план победы. С одной стороны, Украина получила 8 млрд помощи, правда, это часть от 61 млрд пакета долларов, одобренного ранее Конгрессом. С другой стороны – США так и не предоставили свое разрешение на удары западным оружием по территории РФ и, кажется, достаточно скептически отнеслись собственно к плану Зеленского. По крайней мере, WSJ и другие издания сообщают, что " План победы не поразил администрацию Байдена , он больше похож на перефразированную просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на дальнобойные удары". Ваша оценка результатов этого визита?

– Результаты визита – вопрос оценочный. То есть одному понравилось одно, другому понравилось другое. Один написал да, другой написал иначе. Поэтому, давайте стараться смотреть на эти вещи не с точки зрения чьих оценок, а имеющейся объективной реальности. Нужно ли нам вооружение на 8 миллиардов долларов? Я думаю, что они критически важны. Да, в определенный период времени по определенным причинам, администрация Байдена не сильно спешила давать эти деньги. Теперь она их дала.

Белый дом решил, что нужно решительно поддерживать Украину и я хочу подчеркнуть, именно в победе над Россией. Раньше таких слов Байден пытался, и не только он, но и вся его администрация пытались не использовать. Говорили о помощи для самообороны, для сохранения украинской государственности и так далее. То есть если мы говорим о практических вещах, то думаю, что результаты визита безусловно положительные.

8 миллиардов, это сумма, которая позволит держать ситуацию на поле боя в течение минимум нескольких месяцев, может, и полгода. Потому что это оружие такое, которое может действительно очень серьезно влиять на ситуацию на фронте.

Давайте не забывать и то, что сегодня, как сказал один военный эксперт, США очень элегантно предложили Украине стать страной, производящей дальнобойные ракеты, которые могут летать на очень дальнем расстоянии от 500 до 900 километров. И это, по сути, тоже непростое решение администрации Байдена. Значит можно говорить о том, что этот военный аспект сейчас покрывается довольно неплохо. И это возможность для Украины очень серьезно изменить ситуацию в поле боя.

Относительно плана победы, то исходя из тех эпизодов, о которых пишут вроде бы его видевшие эксперты, то тот акцент, который в этом плане обозначен, а именно оружие и то, что он там прописан достаточно предметно и подробно, это большой плюс. В первую очередь это план победы на поле боя. Все остальное, дополнительные элементы. Поэтому здесь не нужно впадать в истерику и кричать, что все пропало. На самом деле ничего не пропало. Путин продемонстрировал свою абсолютную неспособность к компромиссам. Это наконец-то поняли и США, где до последнего надеялись на какие-то моменты компромиссного характера. Путин, исходя из последних действий и заявлений, от этого отказался. У него позиция одна – Украина должна быть уничтожена.

– Но, кроме слов о победе Украины, нам нужны более веские действия со стороны США, чтобы ее достичь. К примеру, решение о разрешении на нанесение дальнобойных ударов по РФ, с которым все еще ничего не понятно. Да, есть заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, что решение о снятии ограничений на удары в глубь территории России может быть принято до начала зимы. Но сегодня все же создается впечатление, что на Западе не хотят его предоставлять. По крайней мере, многочисленные материалы в прессе со ссылками на Белый дом, Пентагон, американскую разведку говорят лишь об угрозах для Запада из-за такого шага, а также того, что для Украины в военном плане ничего особенного это разрешение не принесет.

– У меня нет такого впечатления. Возможно, кому-то что-то не нравится, и кто-то из этих псевдолибералов в американской прессе хотел бы, чтобы Украина избавилась от своей территории и таким образом удовлетворила аппетиты Путина, но это их проблемы. Мы не знаем мотивации этих людей. Возможно, они сидят на деньгах путинского режима.

Относительно ракет. Сейчас американцы нам предоставят определенное вооружение, которое можно легко уже на украинской базе превратить в дальнобойную ракету весом 500 килограммов, которая будет лететь на 500 и 900 километров. Я думаю, это тот ответ, которого мы ожидали для того, чтобы так же американцев не обвинили в том, что они предоставляют Украине дальнобойные ракеты. Они дают просто другую технику, которая может быть очень легко доработана и доведена до ума уже здесь, на украинской земле. И это будет уже украинское оружие, которое мы пользуемся как хотим.

– Пока что план победы неопубликован, но уже известно, что он содержит ряд элементов, связанных с долгосрочной безопасностью и геополитическим положением Украины. Вероятно, план включает вступление Украины в НАТО по ускоренному графику или серьезные гарантии безопасности типа 5 статьи Альянса. Насколько реалистично то, чтобы это поддержали наши западные партнеры? На ваш взгляд, готов ли Байден к какому-либо решительному шагу в этом направлении к концу своей каденции?

– Я думаю, что до 5 ноября, то есть ко дню выборов в США, решений по этому вопросу достичь будет очень сложно. А вот после президентских выборов Байдену будет оставаться еще минимум 2,5 месяца для того, чтобы принимать те решения, которые он считает целесообразным. И вот здесь исключать какие-то определенные шаги в этом направлении я бы не стал. Я не говорю, что в это время Украина станет членом Альянса. Это нереалистично. Но я думаю, очень серьезное изменение в позиции администрации Байдена, мы можем кое-что ожидать. На мой взгляд, эти шаги будут важным для Украины и будет столь же серьезным сигналом Москве, что ее планы и амбиции она может оставить при себе.

– Кроме того, Трамп обрушился на Зеленского с нападками, обвинил его в отказе "заключить соглашение" о прекращении войны, в очередной раз саркастически назвав его " крупнейшим коммерсантом на планете, мол, каждый раз, когда он приезжал в Штаты, то выезжал из 60 млрд долларов ". Также он в очередной раз заявил, что " Украина вряд ли сможет победить, она вообще уже почти не существует " и так далее. В целом его комментарии стали одними из самых резких публичных высказываний, которые он использовал в отношении войны и Зеленского. встречи с Зеленским, но все же она прошла.

– Здесь нужно учитывать психотип человека, имеющего фамилию Трамп. Это человек, который, в силу своих психологических особенностей, может изменять мнение в течение нескольких часов, а может, и минут. То есть, на него легко влиять извне. Поэтому, честно говоря, после того, как заявили, что Трамп не будет встречаться с Зеленским, я сказал, что не будем спешить с выводами, все еще изменится. Что, собственно, и вышло.

– Почему?

– Потому что, если не он сам, то ему подсказали, что, таким образом, он теоретически, а может и практически, теряет поддержку очень многих украинцев, живущих в Соединенных Штатах Америки и традиционно поддерживающих Республиканскую партию. Из этого он сделал простое заключение. Мол, мне нужно все-таки сделать вид, что я общаюсь с Зеленским. И все же наряд можно ожидать смены его позиции. Потому что я продолжаю исходить из того, что определенная зависимость Трампа от России имеет место. Поэтому ждать от этой встречи чего-то удивительного я бы не стал, но формальный контакт состоится. Это позволит украинскому президенту сказать, что я действительно познакомил со своей логикой последующих действий и президента действующего, и кандидата от демократов и республиканцев. И я надеюсь, что здоровые силы в обеих партиях и обеих палатах Конгресса будут понимать наш подход и поддерживают украинскую позицию.

– Во время визита произошел еще один скандал. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон в жесткой форме требует от Зеленского немедленно отозвать посла Украины в США Оксану Маркарову. По словам Джонсона, она организовала визит Зеленского на завод снарядов в Скрентоне (штат Пенсильвания), что, по мнению Джонсона, является вмешательством в предвыборную кампанию в США. К слову, Скрентон – родной город президента Байдена, а Пенсильвания – один из главных штатов, в которых будет решаться результат президентских выборов. На Ваш взгляд, это просчет украинской дипломатии или болезненная реакция трампистов, которые просто ждали повода для претензий?

– Очевидно, что это болезненная реакция, потому что любой посол Украины в США, это нынешняя госпожа посол Маркарова, или это предыдущие послы, организовавшие те или иные мероприятия, они обращаются в Госдепартамент или к, скажем, Пентагон, если речь идет о таких производствах, с просьбой организовать этот визит. И в этом роль посольства и роль посла заканчивается. Программа в таких случаях готовится соответствующим ведомством. В этом случае это был Пентагон. Поэтому именно Пентагон разработал программу, которую передали украинской стороне, которая посмотрела и приняла.

Администрация Байдена очень спокойно отреагировала на все эти вещи, сказала, что ребята, не надо поднимать бурю в стакане воды. Это обычная практика. И сослались на визит Зеленского в июле, когда он посетил завод и штат, в котором руководит республиканский губернатор. И на этом, я думаю, вопрос закрыт.

– В октябре в Германии состоится встреча в формате "Рамштайн", где будут присутствовать Байден, канцлер Германии – Шольц, президент Франции – Макрон и премьер Британии – Стармер. Также в Белом доме сообщили, что Байден и Зеленский в это время проведут встречу в Германии, где, в частности, продолжат обсуждение плана победы.

– Я жду от этой встречи подтверждения того, что у Украины будет вся необходимая финансовая поддержка. Последние заявления, прозвучавшие в Вашингтоне, свидетельствуют о том, что, похоже, в Америке в политическом руководстве произошел излом, который будет превращаться в очень серьезные суммы со многими нулями. В том числе за счет российских средств, которые сейчас заморожены, и в отношении которых, кажется, также есть определенный прогресс.

Это означает, что и американцы, и европейцы найдут ту формулу взаимодействия, которая позволит использовать российские деньги, а это десятки миллиардов долларов для помощи Украине.

Если Путин продолжит войну, у него хватит резервов еще на год. Осень 2025 года – финал российской военной кампании. Об этом говорят разные эксперты, реально рассматривающие и изучающие происходящее в российской экономике и так далее. Вот, собственно, горизонт нашей победы. При условии, что мы получаем западную поддержку.