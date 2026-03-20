'Путин повышает ставки': Мережко объяснил, что стоит за заявлением Лаврова о 'стамбульских договоренностях'

Заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о неактуальности стамбульских договоренностей 2022 года свидетельствует о повышении Кремлем ставок в войне. Россия не только не отказывается от старых требований, но и продолжает выдвигать новые.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Он напомнил, что Москва не готова прекратить боевые действия даже если Украина признает "реалии на местах" и полностью выведет войска с Донбасса.

Александр Мережко считает, что такая позиция подтверждает, что стратегическая цель россиян не изменилась. Он отметил, что кремлевский главарь Владимир Путин никогда не отказывался от намерения уничтожить Украину. Кроме того, диктатор, почувствовав изменение международного контекста, начинает повышать ставки и выдвигать новые требования

"Путин никогда не отказывался и не откажется от своей базовой цели: уничтожение Украины. Он действует как преступник, который понимает: единственный способ избежать ответственности – довести дело до конца. И сейчас, почувствовав, что Трамп фактически отвлекся, он начинает повышать ставки", – отметил политик.

Мережко отметил, что Россия не воспринимает компромиссов и не придерживается договоренностей. По словам политика, именно поэтому попытки договориться "посередине" с Россией не имеют перспектив. Он напомнил об опыте Минского процесса, который, по его мнению, демонстрирует неэффективность переговоров, если стороны не готовы выполнять взятые обязательства.

"Ключевая проблема: Россия не понимает, что такое компромисс. Они не признают договоренностей, не соблюдают соглашения, не воспринимают обещаний как обязательства. Если вы соглашаетесь на что-то – они сразу выдвигают новые требования. Это бесконечный процесс. И именно поэтому любая попытка "договориться посередине" с ними обречена", – заявил Мережко.

Мережко также отметил, что ряд европейских государств, в частности страны Балтии и Польша, осознают эти риски. Однако часть американских партнеров, по его словам, до сих пор питает иллюзии о возможном компромиссе.

"Возможно, Трамп исходит из логики: если я верю в компромисс, то и Путин имеет границы аппетитов. Но на самом деле эти аппетиты безграничны. Единственный способ коммуникации с Путиным и Россией – это сила, постоянное давление и решимость. Любые компромиссы не работают, потому что сразу появляются новые, еще более абсурдные требования", – объяснил политик.

Напомним, бывший федеральный президент Германии Йоахим Гук подверг критике попытку Европы провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, весь ЕС это проводил очень давно, но сейчас разговаривать с Москвой "бесполезно".

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Песков недавно сообщил, что Москва решила изменить свою переговорную позицию, и теперь договоренности, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года уже не соответствуют нынешней ситуации, несмотря на то, что ранее Россия поддержала эти мирные инициативы.

