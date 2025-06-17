'Делает грязную работу за нас всех': Мерц выразил уважение Израилю за военную кампанию против Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уважение и благодарность Израилю за его нынешние действия против Ирана. Он назвал удары ЦАХАЛа по ядерным объектам Исламской Республики важной "грязной работой", которая служит интересам союзников.

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Соответствующее заявление Мерц сделал в интервью немецкому общественно-правовому вещателю ZDF, находясь на саммите G7 в Канаде. Его цитирует Deutsche Welle.

"Израиль делает грязную работу для всех нас. Этот режим влияет и на нас тоже. Он принес смерть и разрушения в мир: теракты, убийства, Хезболла, ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле", – сказал Фридрих Мерц.

Канцлер выразил уверенность, что нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября "никогда не стало бы возможным без тегеранского режима". Он также обвинил Иран в поставках дронов стране-агрессору России.

Фридрих Мерц заявил, что испытывает уважение к Израилю за то, что он делает.

"Могу только выразить большое уважение израильской армии и руководству за смелость сделать это", – сказал канцлер.

Он подчеркнул, что, если бы не спецоперация Израиля, все бы наблюдали террор режима аятоллы Али Хаменеи в течение многих месяцев и лет, и "возможно, уже с ядерным оружием".

"Если бы режим был готов вернуться за стол переговоров, то не было бы необходимости в дальнейшем военном вмешательстве", – отметил Мерц.

Напомним, операция "Восходящий лев" началась в ночь на 13 июня, когда Израиль нанес первый массированный удар по Ирану. Операция нацелена против ядерной программы Ирана. Среди пораженных целей был и ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что решение об этой операции было принято еще в ноябре 2024 года, однако ее реализацию отложили по разным причинам.

Цель операции заключается в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов. ЦАХАЛ планирует достичь своих целей против Ирана в течение недели-двух.

Как сообщал OBOZ.UA:

Израиль готовит новые удары по Ирану. В частности, ЦАХАЛ намерен уничтожить еще 10 ядерных целей в Тегеране. В их "банке целей" есть также подземный ядерный объект Фордо. По словам министра обороны Израиля Каца, Фордо – это "вопрос, который обязательно будет решен".

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