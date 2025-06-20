'Распаковка' по-немецки: 'консервы' Кремля - союзники Мерца по коалиции, издали 'манифест', призывая 'сложить' оружие перед Москвой и восстановить отношения с Путиным

Находясь 12 июня в Киеве с официальным визитом, министр обороны Германии и представитель социал-демократической партии (СДПГ) Борис Писториус анонсировал дополнительную военную помощь для Украины, добавив, что "мы сделаем все, чтобы поддержать Украину". Но есть и другие голоса в его родной партии – СДПГ, которая является союзником канцлера Германии Фридриха Мерца по коалиции.

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Германия уже который день обсуждает документ, названный "манифестом", в котором влиятельные политики СДПГ выступают против запланированного правительством Германии вооружения бундесвера и за переговоры и восстановление отношений с Россией. Немецкие политики критикуют то, что в Германии и в большинстве европейских стран взяли верх силы, "которые видят будущее прежде всего в стратегии военного противостояния и сотнях миллиардов евро на вооружение". Подписавшие призывают активизировать дипломатические усилия в отношении России, чтобы "возобновить диалог после того, как замолчат пушки". Вместо перевооружения политики СДПГ делают ставку на дипломатию и разоружение в Европе, а также на "разрядку отношений и сотрудничество с РФ".

Что интересно – 18 июня, во время последнего своего публичного выступления, будто "неожиданно" российский диктатор Владимир Путин фактически поддержал эту акцию, "подсветив" основные тезисы "манифеста" немецких политиков. Поставка Taurus Украине "будет означать втягивание Германии в прямой вооруженный конфликт с Россией", предупредил Путин, отметив, что в целом, возможная поставка Taurus Украине "не повлияет на ход войны, но испортит отношения Германии и России". Так не повлияет, что диктатор трижды упомянул об этих ракетах во время выступления. Говорил Путин и об отказе ФРГ от российского газа, мол, Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, удобрения погибают, но ради чего?

О том, что стоит за пророссийским "манифестом" немецких политиков и повлияет ли это на партнерские отношения Украины и Германии – в материале OBOZ.UA

Будто это писал Путин!

Немецкому правительству может грозить серьезный спор относительно будущего курса внешней и оборонной политики. Причиной этого является документ, названный "манифестом", в котором политики СДПГ выступают против запланированного правительством Германии вооружения бундесвера и за переговоры с Россией. Документ под названием "Обеспечение мира в Европе с помощью обороноспособности, контроля над вооружениями и взаимопонимания" подписан не только представителями пророссийского левого крыла СДПГ, такими как бывший председатель фракции в Бундестаге Рольф Мюцених и левый политик СДПГ Раль. В список, который занимает полтора листа, вошли также имена других известных политиков социал-демократов. Подписанты критикуют то, что в Германии и в большинстве европейских стран возобладали силы, "которые видят будущее прежде всего в стратегии военного противостояния и сотнях миллиардов евро на вооружение". Для увеличения расходов на оборону до 3,5 или 5 процентов ВВП "нет никаких обоснований по безопасности", считают авторы документа. По их мнению, "глупо" устанавливать процент расходов на военные нужды в зависимости от экономических показателей. "Военная риторика и гигантские программы вооружений" не создают дополнительной безопасности для Германии и Европы, а лишь усиливают ощущение угрозы между НАТО и Россией, говорится в "манифесте". Авторы документа призывают активизировать дипломатические усилия в отношении Москвы, чтобы "восстановить диалог с РФ". Вместо перевооружения политики СДПГ делают ставку на дипломатию и разоружение в Европе, а также на "разрядку отношений и сотрудничество с Россией". На этом фоне авторы "манифеста" отвергают размещение американских ракет средней дальности в Германии. Они предупреждают, что это сделает Германию первой целью для удара.

"То, чего они требуют, ослабляет Германию и Европу и таким образом разжигает аппетит Путина к большему. Потому что если есть что-то, что этот человек в Кремле презирает и одновременно безжалостно эксплуатирует, то это наивность и слабость западных элит, которых в России всегда высмеивали как "полезных идиотов", - резюмирует Bild.

Тайные переговоры с РФ союзников Мерца

РФ уже некоторое время пытается восстановить старые контакты с немецкими политиками и влияние на эту страну, особенно с представителями восточных земель, известными своим мягким отношением к Москве. В ХДС это, в частности, премьер Саксонии Михаэль Кречмер, близкий к Мерцу и известный пророссийскими высказываниями, но основным партнером россиян в Германии все еще остается СДПГ.

Еще в 1970-е эта партия проводила курс на сближение с Москвой. Пик взаимопонимания по линии Кремль-Германия приходится на канцлера ФРГ от социал-демократов Герхарда Шредера, сегодня личного друга Путина. После 24 февраля 2022 года руководство СДПГ признало ошибки в отношении России, отстранилось от Москвы и поддержало Украину. Но сейчас, когда некоторое время назад новым генсеком партии стал сподвижник Шредера Маттиас Мирш, который уже выразил готовность к примирению с ним, заявив, что "Шредер на посту канцлера многого достиг", этот процесс набирает все большие обороты. Есть факты того, что партнер по коалиции – СДПГ – медленно налаживает диалог с Москвой с ноября 2023 года, ведь в немецком истеблишменте "растет контингент сторонников восстановления связей с РФ, поскольку немецкая экономика имеет проблемы". Указывают на фигуру Маттиаса Платцека - бывшего председателя Социал-демократической партии во время канцлерства Герхарда Шредера. Так, Платцек посетил Москву дважды - в ноябре 2023 и в феврале 2024 года. Немецкая газета Die Zeit сообщила, что в ноябре 2024-го он отправился в Баку, где встретился с Виктором Зубковым, бывшим премьер-министром РФ и председателем правления "Газпрома", а также с находящимся под санкциями председателем российского Совета по правам человека РФ Валерием Фадеевым. Все они участвовали в Петербургском диалоге - форуме, основанном Владимиром Путиным и тогдашним канцлером Германии Герхардом Шредером.

Все бы более-менее ничего, но во встрече принимали участие и несколько действующих депутатов Бундестага от СДПГ, а также консервативного блока ХДС/ХСС. Среди них – четверо немецких политиков: Штегнер, который что интересно, работает в комитете Бундестага по надзору за деятельностью спецслужб, и который почему-то "забыл" уведомить власти Германии о его встрече с близкими Кремлю людьми. Рональд Пофалла, возглавлявший аппарат канцлера Германии Ангелы Меркель в начале 2010-х годов и занимавший должности в федеральном правительстве Германии, и двое бывших региональных министров, также подтвердили, что участвовали в "частном мероприятии" в Баку.

Социал-демократ Штегнер заявил, что не сообщил властям ФРГ о поездке потому что оплатил ее за свой счет. Депутат заверил, что во время встреч выключал смартфон, "ни с кем не разговаривал о вопросах безопасности", а на его телефоне "нет данных по комитету" Бундестага.

Давление на канцлера со стороны СДПГ по поводу ракет

Предшественник Мерца на посту федерального канцлера ФРГ Олаф Шольц выступал против поставки Украине Taurus, объясняя свою позицию тем, что это будет означать непосредственное вовлечение Германии в войну. Нынешний канцлер считает иначе и готов сделать этот шаг. Но есть несколько "но". Например, даже в ХДС/ХСС нет единой позиции по этому вопросу. К тому же важные внешнеполитические решения принимает правительство на основе консенсуса, и в Бундестаге уже подчеркивают: Социал-демократическая партия помешает Мерцу передать Украине ракеты. Именно так считает член комитета по обороне бундестага Герольд Оттен.

Собственно лидеры СДПГ открыто говорят, что будут пытаться "убедить" Мерца не делать этого.

"Я исхожу из того, что мы не хотим способствовать эскалации, что мы не хотим стать стороной войны. Все те причины, которые привели к тому, что мы не поставили Taurus. И я предполагаю, что так оно и останется", – считает Маттиас Мирш, генсек СДПГ.

Борис Писториус, который достаточно мощно поддерживает Украину, также сомневается, что его страна будет поставлять Украине крылатые ракеты. Писториус отметил, что, хотя были "весомые аргументы в пользу поставки" Taurus, было также "много весомых аргументов против".

По оценкам, сейчас ВВС Германии имеют более 600 Taurus KEPD-350, хотя бундесвер держит точное количество в секрете. По сообщениям СМИ, Писториус планирует купить еще 600 модернизированных крылатых ракет Taurus NEO с 2029 года на сумму около 2,1 миллиарда евро. Поэтому материалы для поставки оружия в Украину будут доступны - если правительство Германии даст на это согласие. Но остается одна проблема: до сих пор, по крайней мере в Германии, ни одного украинского солдата не обучили обращению с Taurus. Об этом говорится в ответе министерства обороны, направленном в Бундестаг в конце 2024 года.

"Грязная" атака РФ против Мерца

Россия в коалиционном договоре между СДПГ и ХДД-ХСС о внешней политике названа основной угрозой. Также в коалиционном соглашении содержится пункт о необходимости судить Путина в международном трибунале. В тексте есть описание рисков, которые создает Москва, но нет более широкой информации о политике, которую ФРГ будет вести в отношении России (за исключением сохранения санкций, возможных пошлин на удобрения и заморозки активов). Однако показательно, что сегодня Фридрих Мерц, в отличие от того же Олафа Шольца и подавляющего большинства европейских политиков, называет вещи в отношении России своими именами.

"Все те в Германии, кто наивно призывает Путина сесть за стол переговоров, должны посмотреть на украинские города, которые Россия обстреливает своими ракетами. Это серьезное военное преступление Так Путин обращается с теми, кто хочет с ним говорить о прекращении огня", - говорит канцлер Германии.

В России, очевидно, начали внедрять стратегию влияния на Фридриха Мерца. Более жесткий курс и антироссийская риторика канцлера Германии вызвала волну пропаганды, угроз и оскорблений в его адрес – от сравнений с Геббельсом до обвинений в наркозависимости. В ходе целенаправленной кампании дезинформации в российских СМИ Фридриха Мерца называют и "нацистом", и "хромой уткой", подчеркивая при этом низкие рейтинги и попытки втянуть Германию в открытую конфронтацию с Москвой. Наибольшая волна российского "информлайна" против Мерца поднялась сразу же после того, как немецкий канцлер на пресс-конференции в Киеве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского объявил о намерении поддерживать производство вооружений на украинской территории – без ограничений по дальности действия.

На сегодня угрозы в отношении поддержки Украины со стороны Германии нет, но негативные тенденции присутствуют

Я думаю, что до новых выборов в Германии вряд ли стоит ожидать каких-то принципиальных сдвигов во внешней политике страны. Да, в немецком политическом спектре есть тенденции - и среди левоцентристов, и среди радикальных левых, и среди праворадикалов. Но пока ключевую роль играют центристы - как в самом правительстве, так и в Социал-демократической партии. Хотя, конечно, в СДПГ есть "пацифистско-пророссийское" крыло, которое и опубликовало этот манифест – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований при Шведском институте международных отношений Андреас Умланд.

По словам эксперта, сейчас коалиция представлена другим крылом социал-демократов. И, собственно, министр обороны Германии Борис Писториус - самый популярный политик страны на сегодня. Именно он является выразителем именно более реалистичной, а не пацифистской линии.

"Поэтому пока я не вижу реальной угрозы для поддержки Украины – по крайней мере не такой, как в США или, скажем, во Франции или Австрии, где действительно возможны кардинальные изменения, если к власти придут праворадикалы. Особенно это касается Франции - там последствия могут быть очень ощутимыми для всей внешней политики. Политический центр держится. И я надеюсь, что так и останется, а все эти пророссийские или пацифистские силы и в дальнейшем будут в меньшинстве, изолированы", – считает Умланд.

Что касается нынешней пророссийской волны в немецком политикуме, то экономический интерес является одним из главных факторов этого процесса, - считает эксперт. Так, и в Германии, и в других странах Европы, и даже в США снова поднимается тема "Северного потока-2", несмотря на то, что от него после взрывов почти ничего не осталось. Есть предприятия, которые хотят возобновить его действие, есть определенное лоббистское давление на правительство.

"Поэтому не хочу создавать иллюзий - все не так уж и радужно. И я, например, не ожидаю положительного решения по Taurus. К сожалению. Из-за влияния того же пацифистского крыла в СДПГ и из-за общественного мнения. Многие немцы просто боятся, что поставки крылатых ракет втянут Германию в войну. Мол, Путин сразу начнет бомбить немецкие города. Следовательно, вероятность этого решения - низкая. Да и технические нюансы есть: Украина пока не имеет самолетов, с которых эти ракеты могли бы запускаться, надо еще и обучение, подготовка и тому подобное. Возможно, этого не будет вообще. И сейчас немецкая позиция официально сводится к другому подходу – не поставлять Taurus, а помогать украинскому ВПК, чтобы в Украине самостоятельно смогли создать подобное оружие. Возможно, не точную копию, но что-то аналогичное по функционалу", – считает Андреас Умланд.