Путин отказывается признать реальность: в ISW объяснили, что стоит за желанием диктатора провести парад на Красной площади

В этом году парад ко Дню победы в Москве оказался под угрозой срыва из-за возможности украинских ударов. Однако российский диктатор Владимир Путин требовал провести его во что бы то ни стало.

Видео дня

Упрямство Путина в этом вопросе свидетельствует о его отказе принять реалии сегодняшнего дня. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Путин отказывается принять реальность

Аналитики считают, что настаивание Путина на проведении парада ко Дню победы, несмотря на угрозу украинских ударов , отражает его отказ принять реалии текущей ситуации.

В течение нескольких дней, предшествовавших 9 мая, Кремль все больше угрожал Украине из-за возможных попыток Киева "сорвать" путинский парад на Красной площади. Угрозы включали, в частности, обещания массированного баллистического удара по центру Киева.

"Требования Путина о прекращении огня во время парада были намеренной попыткой создать ощущение власти и контроля в России, и одновременно стремлением избежать позора от потенциальных украинских ударов во время таких празднований", – объяснили в ISW.

Несмотря на то, что День победы давно стал главным пропагандистским праздником в России, маниакальная зацикленность российского диктатора на проведении парада в его честь, несмотря на риски эскалации, по мнению аналитиков,"подчеркивает отчаянное стремление Путина восстановить мнимое величие России, которое она имела во время существования Советского Союза".

Путин выдает Россию за "наследницу" СССР, себя же видит современным "Сталиным"

Собственно, в своих заявлениях, сделанных 9 мая, российский диктатор неоднократно пытался это сделать. В частности, Путин использовал День победы, чтобы позиционировать войну в Украине как эквивалент Второй мировой для нынешних поколений россиян.

В речи по случаю Дня Победы диктатор пытался подкрепить давние попытки представить Россию как наследницу СССР и статуса "сверхдержавы", который имел Союз. Себя он позиционирует как преемника Сталина в рамках этой исторической линии.

Путин утверждал, что успехи СССР в Великой Отечественной войне "вдохновляют" оккупантов, которые сегодня участвуют в захватнической войне в Украине. Он также заявил, что "моральная сила, мужество и доблесть", а также "способность выдерживать и преодолевать трудности" являются "ключом к успеху" России на поле боя.

Диктатор подчеркнул, что единство России делает ее сильной. Поэтому, мол, фронт и тыл должны объединиться в поддержке войны.

"Путин давно пытается построить ложные исторические параллели между войной в Украине и Великой отечественной войной СССР, чтобы сплотить российское общество в поддержку войны. Путин отмечает, что народ Советского Союза претерпел трудности ради высшего дела. Это демонстрирует, что он осознает растущие потери, которые испытывает российское население в результате войны, поскольку эти потери приближаются к 1% от общей численности населения России. Россияне все больше несут финансовые издержки войны, а Кремль усиливает цензуру и ограничения мобильной связи. Путин пытается убедить россиян принять эти постоянно растущие расходы как необходимые для победы над "большим злом", – говорится в материале.

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне, 9 мая, в Москве прошел парад на Красной площади. Он прошел без техники, с минимумом высоких иностранных гостей и колонной северокорейских солдат на марше. По продолжительности этот парад также может считаться "рекордсменом": скучное и позорное зрелище смогли растянуть всего на 45 минут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!