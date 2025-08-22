Не подходят Киеву: в ISW объяснили, почему в России вспомнили о 'стамбульских договоренностях'

В Кремле снова заговорили, что единственной приемлемой для России отправной точкой в мирных переговорах с Украиной являются "стамбульские договоренности" 2022 года. Тогда, в первые месяцы полномасштабного вторжения, Москва выдвинула ультиматумы Киеву, которые преследовали цель полностью лишить Украину способности защищаться.

Среди пунктов "договоренностей" было и право вето для РФ на любую помощь Украине со стороны западных союзников. Как тогдашние требования вписываются в текущий план Кремля говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на то, что Кремль продолжает настаивать на "стамбульских договоренностях" как на "единственной приемлемой отправной точке" для потенциальный переговоров по завершению войны с Украиной. И пункт, предусматривающий право вето для РФ и ее союзников на любую западную помощь для Украины, играет здесь центральную роль. Москва добивается лишения Украины любой возможности защищаться от будущей российской агрессии.

Ультиматумы более чем трехлетней давности в очередной раз вытащил на свет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Во время совместной с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром пресс-конференции 21 августа он заявил, что Россия "будет продолжать работу над вопросом гарантий безопасности для Украины", опираясь на свой опыт заключения вторых Минских соглашений в 2015 году и стамбульских переговоров 2022 года.

Лавров подчеркнул, что стамбульские переговоры 2022 года базировались на концепции "устранения коренных причин" войны в Украине. К ним Кремль причисляет "расширение НАТО на восток" и вымышленную "дискриминацию" Украиной русскоязычных и подконтрольной Москве УПЦ МП.

По словам российского министра иностранных дел, "стамбульские договоренности" 2022 года якобы обеспечили бы безопасность Украины "честно и коллективно" – усилиями группы стран-гарантов, к которым Москва относит постоянных членов Совета безопасности ООН (в частности, и Россию), а также Германию и Турцию.

О том, что Россия "готова подписать соглашение, основанное на стамбульских договоренностях 2022 года", Лавров говорил и за день до этого, 20 августа, когда встречался с представителями Иордании. По его словам, "переговоры", проходившие в Стамбуле в то время, когда российские войска стояли уже под Киевом, являются "хорошим примером" ведения переговоров о прекращении войны.

"Недавние заявления Лаврова, восхваляющие стамбульские переговоры 2022 года, свидетельствуют о том, что Кремль избрал Лаврова главным усилителем давнего российского нарратива о том, что стамбульские переговоры являются необходимой отправной точкой для переговоров. Соглашение, основанное на стамбульских переговорах 2022 года, парализовало бы Украину, навсегда запретив ей вступать в НАТО, введя драконовские ограничения на численность украинских вооруженных сил и запретив Украине получать любую западную военную помощь", – констатировали аналитики.

Достичь последней цели Москва планировала путем предоставления России и ее ключевому союзнику, постоянному члену Совбеза ООН Китаю, статуса "государств-гарантов" и права вето на западную военную помощь для Украины.

"Примечательно, что проект Стамбульского соглашения не ограничивает военные возможности России, фактически нейтрализуя Украину политически и военно, одновременно защищая способность России повторно вторгнуться в Украину в будущем на гораздо более выгодных условиях, даже чем в 2022 году. Кремль, вероятно, понимает, что Стамбульские рамочные соглашения 2022 года не являются перспективными для Киева, и поэтому продолжает использовать их, пытаясь изобразить Украину не желающей переговоров, тогда как Москва продолжает тянуть с добросовестными миротворческими усилиями", – резюмировали в ISW.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Лавров сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины, где отвел агрессору роль "гаранта".

При этом он подчеркнул, что любые серьезные переговоры о будущем безопасности Украины без Москвы "не будут иметь перспективы".

Также Лавров сделал откровенно лживое заявление о том, что "Россия никогда не ставила целью захватить Крым и Донбасс".

