«Путин не остановится»: Келлог назвал регионы Украины, на которые нацелился Кремль. Видео

Россия может стремиться к оккупации не только части восточных областей Украины, но и новых стратегически важных территорий. Кремль, по словам бывшего спецпредставителя президента США Кита Келлога, может рассматривать в числе своих целей Запорожскую и Одесскую области.

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Такой сценарий, по его мнению, свидетельствует о том, что Владимир Путин не намерен останавливаться на достигнутом. Об этом Келлог рассказал в интервью украинским СМИ.

Какие регионы хочет захватить Россия

По словам Келлога, планы российского руководства не ограничиваются оккупацией Донецкой и Луганской областей.

Американский чиновник отметил, что Кремль стремится расширить контролируемые им территории и захватить стратегически важные для Украины регионы.

Среди потенциальных целей российского руководства Келлог назвал Запорожскую и Одесскую области.

"Путин не остановится, пока не захватит не только Луганскую и Донецкую области, но и Одесскую и Запорожскую области", – заявил Келлог.

Он считает, что стремление России получить контроль над новыми украинскими территориями демонстрирует нежелание Кремля ограничиваться нынешней линией фронта.

Отметим, что Кит Келлог прибыл в Украину 21 августа, накануне Дня Независимости. Он посетил с рабочим визитом Одесский морской торговый порт, осмотрел последствия российских обстрелов порта и ознакомился с тем, как работают украинские порты во время полномасштабной войны.

С ним также провел встречу президент Владимир Зеленский. Глава государства рассказал ему о создании совместно с европейцами украинской антибаллистической системы. Также в разговоре он добавил, что Украина готова приобрести боекомплект для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Напомним, ранее он заявлял, что Россия проигрывает войну против Украины, даже если в Кремле уверены в обратном. Свидетельством этого является тот факт, что российских войск нет ни в Киеве, ни на правом берегу Днепра, а потери оккупантов вскоре достигнут 1,5 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, около месяца назад Келлог призвал к созданию новой глобальной оборонной системы вместо НАТО. Он убежден, что Альянс уже не справляется с современными вызовами. По его словам, в новый блок должны войти проверенные союзники, которые реально готовы действовать – среди них и Украина.

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