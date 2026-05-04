'Вы проигрываете': Кэллог обратился с 'посланием' к Москве и напомнил о потерях армии Путина в Украине

Россия проигрывает войну против Украины, даже если в Кремле уверены в обратном. Свидетельством этого является тот факт, что российских войск нет ни в Киеве, ни на правом берегу Днепра, а потери оккупантов вскоре достигнут 1,5 млн.

Поэтому Россия должна сесть за стол переговоров, перестав делать вид, что способна оккупировать всю Украину. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox News.

В эфире главного прореспубликанского телеканала Келлог отметил, что за время войны с Россией Украина и ее войско проявили себя просто блестяще. Несмотря на то, что Украина уступает России по всем параметрам, начиная от размеров территории и численности населения – до количества вооружений и ресурсов, в том числе и экономических – РФ так и не смогла оккупировать не то что всю нашу страну, а даже ее треть.

"Если бы Россия действительно побеждала, то это было бы по ту сторону Днепра, в Харькове, в Киеве. Это не так. Мое послание Москве простое: вы не побеждаете, вы проигрываете", – заявил Келлог.

Территориальные "достижения" агрессора – мизерные по сравнению с ценой, которую за них заплатила РФ. Из-за безрассудного решения Владимира Путина начать войну, Россия, по разным оценкам, уже потеряла от 1,2 до 1,4 млн человек убитыми и ранеными. Десятилетняя война в Афганистане, при этом, всему СССР стоила потери 18 тысяч солдат – и эти потери заставили советское руководство убраться оттуда.

Путин же брать пример с руководства СССР не спешит – и продолжает убивать своих солдат об хорошо укрепленные украинские позиции на Донетчине, считает Келлог.

Бывший спецпредставитель Трампа также высказался о возможных переговорах. По его мнению, Европа должна принимать в них активное участие, ведь российско-украинская война – это, прежде всего, европейский вопрос.

В то же время он предупредил: если Украина сдаст оборонительные позиции на Донбассе, это откроет врагу путь вглубь страны – вплоть до Киева.

"России следует перестать делать вид, что она может взять остальное, и начать переговоры о том, что она на самом деле может удерживать", – подчеркнул Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, около месяца назад Кэллог призвал к созданию новой глобальной оборонной системы вместо НАТО. Американский генерал в отставке убежден, что Альянс уже не справляется с современными вызовами. По его словам, в такой новый блок должны войти проверенные союзники, которые реально готовы действовать – среди них и Украина.

