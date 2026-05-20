'Путин не может выиграть войну': Мерц обратился к Си перед его встречей с диктатором РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с двухдневным визитом. Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что лидер КНР Си Цзиньпин призовет главаря РФ прекратить войну против Украины.

Видео дня

Об этом немецкий политик сказал во вторник после встречи с президентом Швейцарии Ги Пармелином в Берлине. Их пресс-конференцию AFP транслировало на YouTube-канале.

"Мы, конечно, связываем этот визит с надеждой, что президент Си также призовет президента Путина прекратить эту войну в Украине, которую он не может выиграть", – сказал федеральный канцлер.

В то же время Мерц признал, что "фундаментального сдвига в стратегических отношениях между Россией и Китаем на этом этапе" он не ожидает.

Что предшествовало

За четыре дня до поездки Путина в Пекине находился президент США Дональд Трамп. Он подтвердил, что, среди прочего, обсуждал с Си Цзиньпинем российско-украинскую войну.

Лидеры РФ и КНР должны провести переговоры 20 мая. В состав российской делегации вошли пять вице-премьер-министров, восемь министров, глава центробанка Эльвира Набиуллина, а также руководители нескольких государственных корпораций и ведущих предприятий.

В Bloomberg напомнили, что Си Цзиньпин уже второй раз в 2026 году проводит дипломатические переговоры с Трампом и Путиным с небольшой разницей во времени. В начале февраля лидер Китая провел отдельные телефонные разговоры с президентом Соединенных Штатов и главарем Российской Федерации с интервалом в несколько часов.

Как писал OBOZ.UA:

– Медиа утверждают, что китайские военные структуры в конце 2025 года тайно обучали около 200 российских военных на своей территории. Часть из них после завершения курсов вернулась к участию в войне против Украины.

– Дипломат Андрей Веселовский указал на то, что после начала полномасштабной российско-украинской войны Китай получил для себя определенную выгоду. Пекин продолжает поставлять Москве изделия и компоненты, необходимые для продолжения агрессии, и закупает для себя дешевые российские энергоносители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!