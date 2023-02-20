Путин не хочет мира, он планирует новую войну: Столтенберг заявил, что поддержку Украины нужно усилить

В НАТО заявили, что не видят признаков того, что российский диктатор Владимир Путин "изменил свои амбиции" и хочет мира. Полномасштабное вторжение его войск идет уже второй год – президент РФ, вероятно, планирует новую войну.

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Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности в понедельник, 20 февраля. Его слова процитировало издание CNN.

Он отметил, что никто не знает, чем закончится война в Украине, но, глава Кремля Путин, вряд ли, поменял свои планы. При этом чиновник подчеркнул, что украинская армия нуждается в большей помощи от западных партнеров.

"Мы видим обратное. Он не планирует мира. Он планирует новую войну", – сказал Столтенберг, добавив, что российские войска на фронте в Украине, в частности на окрестностях Бахмута на Донбассе, уже готовят новые наступательные операции.

"Является ли это большим весенним наступлением или это просто своего рода прелюдия к нему, сказать сложно. Но они стягивают все больше и больше войск и все больше и больше оружия", — добавил он.

Генеральный секретарь НАТО сказал, что страна-агрессор пытается компенсировать плохое оснащение дополнительными подразделениями оккупантов. Эту тактику он назвал "выбрасыванием волн людей на оборонительные рубежи" – такого рода боевые действия не наблюдались со времен Первой мировой войны.

Столтенберг также сказал, что восстановление территориальной целостности Украины и окончание войны зависит от военной помощи Киеву. Эффективность переговоров для Украины зависит от "силы на поле боя", уверен генсек НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Великобритании сказали, что РФ продолжает наступательные действия на Донбассе, в частности, российские оккупанты пытаются захватить Бахмут и Угледар в Донецкой области и атакуют на Кременском направлении в Луганской области. Эти атаки выливаются в огромные потери, прежде всего, в Донецкой области. Особенно пострадали "элитные" 155-я и 40-я бригады морской пехоты под Угледаром.