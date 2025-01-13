Пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян резко сменила риторику и заявила, что стране-террористке России придется отказаться от захвата Харькова и Одессы и согласиться на остановку войны по линии разграничения. Потому что вряд ли оккупационная армия РФ сможет "взять" Одессу до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал. Также она призвала русских патриотов быть реалистами, глядя на данную ситуацию.

"Я думаю, что реалистично на что может пойти и Трамп, и мы – это те территории, которые на тот момент, когда начинаются эти переговоры – они наши. Одессы нет – ее не взяли. Если возьмем к инаугурации Трампа – то да. Об Одессе наш президент (Путин) не говорил", – отметила Симоньян.

Она добавила, что мечтает, чтобы Киев, Харьков и все другие украинские города оказались под оккупацией России, но "мы обсуждаем реалистичность происходящего, а не мечты".

Напомним, 10 января спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов встретиться с Трампом "без каких-либо условий". Там отметили, что для этого нужно только желание Вашингтона, и вспомнили позицию по отношению к Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны сообщили, что российские элиты и чиновники силовых структур якобы разочарованы тем, что диктатор Путин ведет полномасштабную войну против Украины "полумерами". Они выражают недовольство установленными сроками завершения войны и настаивают на усилении агрессии вместо попытки достичь соглашения путем переговоров.

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