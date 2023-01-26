Путин назвал цели войны в Украине ''государственной тайной'': директор Nord Stream 2 AG рассказал о разговоре с хозяином Кремля

Управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варинг рассказал, что лично обращался к российскому диктатору Владимиру Путину спустя несколько месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину. Он хотел понять, каковы его цели, в то время, как сам Путин никому не собирался давать пояснений.

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Немецкий предприниматель дал интервью изданию Zeit. Он сказал, что в рамках подготовки к грандиозному открытию газопровода "Северный поток-2" получал информацию о подготовке Кремлем большой войны прямо из Вашингтона.

"Буквально за несколько дней до 24 февраля я встретил в Брюсселе одного влиятельного политика США, и он предупредил о подготовке российской армии к кампании по вторжению в Украину. Я постоянно был на связи с Путиным, он был вполне вменяемым и создавал впечатление адекватного правителя. Думаю, я даже обидел американца, когда рассмеялся в ответ: "Ну какая война?", – вспоминает Варинг.

Уже спустя несколько месяцев после ужасных событий в Украине, он встретился лично с Путиным в Москве. Он обратился к нему с прямым вопросом: "Какие ваши цели? Вы говорили о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска хотят взять Киев. Как это соответствует вашим намерениям? Вы хотите Одессу или Харьков, или всю Украину, или может пойти на Европу?".

"Наши цели это государственная тайна", – отрезал тогда глава Кремля и, по словам Варинга, вопреки многим лет знакомства возникло твердое ощущение, что им не о чем больше говорить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин на фоне череды неудач на фронте вновь начал оправдываться за начало полномасштабной войны в Украине. Он пояснил, что введение армии на территорию независимого государства было необходимо, чтобы закончить "геноцид" на Донбассе.

"Сейчас стало очевидно, что мирное решение по определению было невозможно. Поэтому нам ничего не оставалось делать, кроме того, что мы делаем сейчас", – убежден диктатор.

Глава российского МИД одиозный Лавров пошел еще дальше, выдумывая, для чего была развязана кровопролитная война. Он заверил, что это было необходимо чтобы Украина не стала "антиРоссией".