Путин назвал арест танкера его 'теневого флота' пиратством: во Франции капитану предъявили обвинения

Капитану российского нефтяного танкера Boracay, задержанного у атлантического побережья Франции, официально предъявлено обвинение в неповиновении и отказе экипажа сотрудничать. Судно остается задержанным во Франции, а капитан предстанет перед судом. По словам российского диктатора Владимира Путина, арест танкера из его "теневого флота" является "пиратством".

Видео дня

Главарь Кремля считает арест российского танкера возле Сен-Назера попыткой Франции отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем. Об этом он сказал во время так называемого дискуссионного клуба "Валдай".

Что сказал Путин

Главный военный преступник России признался, что факт ареста судна "имеет место", однако лично Путин якобы "не знает, насколько это связано с Россией".

"Это пиратство. Танкер захвачен в нейтральных водах, без каких-либо оснований. И там, видимо, искали какие-то, возможно, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там такого нет. Ну и не было, и быть не может", – сказал он.

Путин добавил, что эта новость важна "для правящей во Франции верхушки", потому что у нее "нет никакого другого способа отвлечь внимание населения от сложных, трудно решаемых проблем внутри самой Франции".

Что предшествовало

Boracay был задержан 30 сентября, в настоящее время он стоит на якоре у западного побережья Атлантического океана Франции, недалеко от Сен-Назера. 1 октября на борт танкера поднялись французские солдаты, двое членов экипажа были взяты под стражу.

Судно, шедшее под флагом Бенина, находится под санкциями Евросоюза и стало объектом расследования французской юстиции. Его начала прокуратурой Бреста за"отсутствие документов, подтверждающих национальную принадлежность и флаг судна" и "отказ выполнять требования".

Так или иначе, есть подозрение, что именно с этого танкера россияне запускали дроны, которые потом кружили над странами Европы, в частности, над Данией.

Что известно о Boracay

О том, что Boracay является частью российского "теневого флота", то есть группы кораблей, которые перевозят нефть из России в обход санкций, есть доказательства. Танкер в настоящее время зарегистрирован в Бенине, но за последние годы несколько раз менял название и флаг (в частности, имел названия Pushpa и Kiwala).

В этом году танкер Boracay уже задерживала власть Эстонии, причем причиной также было то, что судно следовало без какой-либо явной национальной принадлежности.

20 сентября Boracay вышло из порта Приморск в Ленинградской области России и направлялось в Индию.

Но перед тем, как оказаться у берегов Франции, Boracay находился примерно в 50 морских милях (это 90 км) к югу от Копенгагена. Это было 22 сентября – именно тогда, когда из-за "неизвестных дронов" был закрыт аэропорт столицы Дании.

Хотя именно власти Дании заподозрили, что дроны были запущены с танкера Boracay, правительство этой страны не пыталось задержать судно.

В чем обвиняют капитана

Как заявили в прокуратуре Франции, капитан Boracay, гражданин Китая, "должен явиться в суд в феврале 2026 года". Капитан остается под арестом, а вот старший помощник капитана, которого также задержали ранее, был освобожден.

Согласно международному морскому праву, военный корабль может остановить торговое судно в море, если есть разумные основания подозревать, что оно не имеет национальной принадлежности. Капитану было предъявлено обвинение в отказе выполнять инструкции французского военного флота.

В случае доказательства вины капитану танкера грозит до одного года тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные уже начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов. Именно наши специалисты и технологии могут стать ключевым элементом для будущей европейской "Стены дронов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!