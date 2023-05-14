В случает поражения Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции государство-террорист Россия может потерять важное экономическое и дипломатическое партнерство. От исхода выборов зависит посредническая роль Турции в сложных и напряженных отношениях между Западом и Кремлем.

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Выбить из-под Эрдогана президентское кресло может лидер турецкой оппозиции Кемаль Киличдароглу, который согласно предвыборным опросам опережает действующего лидера страны на несколько процентов. Об этом говорится в статье The New York Times.

Официальные представители Запада открыто не говорят о своих предпочтениях, чтобы не быть обвиненными во вмешательстве в президентские выборы в Турции. Но на самом деле европейские лидеры, а также в Белом доме были бы рады проигрышу Эрдогана.

По словам бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, Турция, как стратегически важный член НАТО, при Эрдогане становится все более неприятным партнером для Европейского союза. Эрдоган еще больше разозлил своих союзников, заблокировав заявку Швеции на членство в НАТО.

Аналитики уверены, что в более широком смысле у Европейского союза и США есть сильное ощущение, что Турция при Эрдогане еще больше отошла от европейских ценностей и норм, таких как верховенство закона и свобода прессы.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО и Европейский Союз по-разному относятся к выборам в Турции. По ее словам, это оборонный альянс, и Турция является одним из союзников, обладающих большим военным потенциалом. Она уверена, что какие бы ни были результаты выборов, с точки зрения НАТО в отношении Турции мало что поменяется.

В то же время государство-террорист РФ во многом зависит от исхода выборов. При Эрдогане Турция стала для России незаменимым торговым партнером, а иногда и дипломатическим посредником, отношения которых приобрели для Кремля еще большее значение после вторжения в Украину. На протяжении 20 лет своего пребывания у власти Эрдоган проводил внешнюю политику, которая часто вызывала разочарование у его предполагаемых западных союзников и предоставляла благоприятные дипломатические возможности для Москвы.

Отказавшись ввести западные санкции в отношении Москвы, Эрдоган помог подорвать попытки изолировать Кремль и лишить его средств для ведения войны. В то же время нестабильная турецкая экономика в последнее время насыщалась российской нефтью с большими скидками, что помогло Эрдогану в его стремлении переизбраться на третий пятилетний срок.

Кроме экономических выгод Кремль также видит в зачастую конфронтационно-националистической риторике Эрдогана возможность подорвать альянс НАТО. Со своей стороны, Турция выиграла не только от дешевой российской энергии, но и от российских инвестиций и доходов от российского туризма, которые выросли с начала войны в Украине. Россия строит первую атомную электростанцию ​​в Турции и с начала войны объявила о планах превратить страну в центр торговли природным газом.

Эксперты отметили, что и Эрдоган, и кремлевский диктатор Путин разделяют авторитарную полосу и конфронтационную риторику по отношению к Западу, подчеркивая исторические обиды на другие мировые государства. Отношения Эрдогана с Путиным позволили ему играть роль государственного деятеля в качестве посредника в войне.

Однако стоит отметить, что партнерство Путина и Эрдогана всегда основывалось на взаимных личных интересах, а не на идеологической близости. Так, Эрдоган не стал предлагать кремлевскому диктатору прямую поддержку в войне против Украины, а его правительство разозлило Москву, разрешив продажу турецких боевых беспилотников Киеву.

В то же врем главный оппонент действующего президента Киличдароглу пообещал поддерживать экономические связи с Россией в случае победы на президентских выборах. Но пока остается неясным, будет ли он поддерживать деликатный баланс Турции по отношению войны РФ с Украиной.

Напомним, лидер оппозиции Киличдароглу опережает президента Эрдогана по результатам опросов. По сообщениям турецких и западных СМИ, прогнозируется рекордно высокая явка на избирательные участки, что обусловлено немалыми социально-экономическими проблемами среди многих слоев турецкого общества.

Ранее сообщалось, что Кылычдароглу в случае победы собирается сохранить посредническую роль Турции между Украиной и РФ. Например, он хочет продолжать трехсторонний диалог о "зерновом соглашении".

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