Эрдоган уступает главному оппоненту за три дня до выборов в Турции: что Кемаль Кылычдароглу говорил о войне в Украине

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, согласно социологическому опросу Konda, отстает от своего главного соперника на выборах президента, представителя объединенной оппозиции Кемаля Кылычдароглу, более чем на пять процентных пунктов. Исследование показало, что во время голосования 14 мая Эрдогана могут поддержать 43,7%, а Кылычдароглу – 49,3%.

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Как передает Reuters, это означает, что высока вероятность проведения второго тура между указанными политиками, который будет назначен на 28 мая. По словам журналистов, это "укрепило впечатление, что Эрдоган сталкивается с самой большой проблемой своего двадцатилетнего правления на выборах".

Опрос Metropoll также показал, что большинства для избрания в первом туре может не получить ни один из кандидатов. Согласно этим результатам, у Эрдогана 46,9%, а у Кылычдароглу 49,1%.

Позиция Кемаля Кылычдароглу касательно войны в Украине

Внешнеполитический советник оппонента Эрдогана Унал Чевикоз заявлял Politico, что Кылычдароглу в случае победы собирается сохранить посредническую роль Турции между Украиной и РФ. Например, он хочет продолжать трехсторонний диалог о "зерновом соглашении".

При этом Кылычдароглу обещает сделать контакты с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным более "прозрачными".

Политик не собирается присоединяться к западным санкциям против Кремля, ставя на первое место интересы собственной страны. Однако, по словам его советника, команда Кылычдароглу "напомнит России, что Турция является членом НАТО".

Евгения Габер, старший аналитик Центра исследований современной Турции Карлтонского университета, в комментарии "РБК-Украина" объяснила: кардинального изменения политики Анкары касательно российско-украинской войны ожидать не стоит.

Оппонент Эрдогана, по ее мнению, тоже будет стремиться к компромиссной роли, выступать за диалог, заявляя, что поддерживает Украину в борьбе за суверенитет. При этом не стоит ожидать и уменьшения этой поддержки, отметила Габер.

"С другой стороны, есть понимание того, что Россия для Турции - это не только важный сосед. Из соображений национальной безопасности Турция хочет любой ценой избежать усложнения отношений с РФ", – объяснила она.

В то же время от Кылычдароглу можно ожидать улучшения отношений с ЕС, США и НАТО. "И это будет означать, что Турция будет чаще действовать в рамках общей политики, а не идти отдельным путем, как это сейчас происходит", – сказала эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Стамбуле 10-11 мая проходят переговоры по "зерновой сделке" с участием представителей Турции, России, Украины и ООН.

– Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Черноморская зерновая инициатива по экспорту украинской агропродукции по Черному морю может быть продлена еще на два месяца. При этом Москва угрожает выйти из "зернового соглашения" 18 мая.

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