Путин, кажется, самоизолируется и наказывает своих советников, – Байден

У США есть некоторые данные, что российский президент Владимир Путин в связи с ходом "спецоперации" в Украине самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников. Не исключено, что последние дезинформировали главу РФ касательно войны против Украины.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, когда корреспондент CNN спросил, как сильно российские советники дезинформируют Путина. При этом глава США подчеркнул: у них нет настолько веских доказательств, чтобы утверждать это со 100-процентной уверенностью.

"Это открытый вопрос", – сказал Байден касательно лжи советников Путина. "Есть много предположений, но он [Путин], кажется, – я не говорю это с уверенностью – он, кажется, самоизолируется. И есть некоторые признаки того, что он уволил или поместил под домашний арест некоторых своих советников", – продолжил американский лидер.

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"Но я не хочу слишком доверять этому в настоящее время", – добавил Байден.

Напомним: на этой неделе правительственные чиновники США выразили уверенность в данных разведки о том, что военные советники ввели Путина в заблуждение относительно успеха действий российских вооруженных сил во время войны против Украины.

Байден также отметил, что он "скептически относится" к тому, что РФ выведет все свои силы из-под Киева. В то же время есть доказательства, что Путин наращивает свои силы на Донбассе, сказал глава США.

Как писал OBOZREVATEL:

Президент страны-агрессора Владимир Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "еще не созрели". Об этом рассказал премьер-министр Италии Марио Драги, который провел с лидером Кремля телефонный разговор.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести встречу Владимира Зеленского с Путиным в ближайшее время. По его словам, российская и украинская делегации в Стамбуле придали весомый импульс мирному процессу.

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