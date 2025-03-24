Эти параллели очевидны. Нет, не зря Марк Карни, новый премьер Канады, пошел на пересмотр многомиллиардной сделки по приобретению американских истребителей F-35, несмотря на все издержки! Но об издержках, военных, политических, экономических и социальных, поговорим в другой раз, а пока – о параллелях между Канадой и Украиной, а также между Трампом и Путиным.

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Ненависть кремлевского фюрера к Украине известна, но пишут, что даже в недавнем разговоре с ним Трамп не удержался и пожаловался на Канаду. Мол, она самая несговорчивая и раздражающая его страна из всех, с которыми он имел дело. Демонстративно несговорчивая Россия его не раздражает. Ну с ней оно как бы и понятно, причем давно, тем не менее Уиткофф, его доверенное лицо, потряс всех своей откровенностью в интервью Такеру Карсону. В нем он без тени смущения декларировал, что Трамп на стороне Путина и России.

После чего в унисон с Трампом российские СМИ вылили ушаты грязи на канадского посла, возложившего цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище, и на саму Канаду.

Хронология угроз и оскорблений

Итак, 30 ноября 2018 г. США, Канада и Мексика завершают торговое соглашение USMCA (вступило в силу 1 июля 2020 года). Трамп лично обсуждает условия и подписывает документ, отмечая его как "величайшее торговое соглашение в истории".

29 ноября 2024 г. На личной встрече Трамп заявляет премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что введет 25%-е пошлины и что, если Канада хочет этого избежать, она должна присоединиться к США в качестве штата.

30 ноября 2024 г. Трамп публично называет премьер-министра "губернатором Трюдо" и поручает своим сотрудникам впредь обращаться к нему только как к губернатору. Он снова предлагает Канаде присоединиться к США.

3 декабря 2024 г. Трамп заявляет, что после аннексии разделит Канаду на два штата. 10 декабря 2024 г. он пишет, что большинство канадцев поддерживают аннексию, хотя опрос показал, что только 13% канадцев согласны рассматривать эту идею. 18 декабря 2024 г. снова ложно заявляет, что большинство канадцев поддерживают аннексию и что один из его любимцев, Уэйн Гретцки, должен играть ведущую роль в этом новом сценарии.

7 января 2025 г. На пресс-конференции Трамп заявил, что он применит экономическое насилие, чтобы уничтожить канадскую экономику и аннексировать Канаду. 14 января 2025 г. снова заявляет, что большинство канадцев хотят быть американцами, хотя результаты новых опросов показали, что лишь 10% открыты для этой идеи. 3 января 2025 г. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что Канада может избежать тарифов и экономического коллапса, если присоединится к США.

20 января 2025 г. в инаугурационной речи Трамп объявил, что США "расширят свою территорию" во время его второго срока. 24 января 2025 г. Трамп публично заявил, что Канада станет штатом. 31 января 2025 г. Трамп объявляет о введении 25%-й пошлины на весь импорт из Канады, которая начнет действовать со следующего дня. 2 февраля 2025 г. он называет Канаду своим "заветным 51-м штатом" и говорит, что она должна присоединиться к США, чтобы избежать пошлин.

3 февраля 2025 г. достигнута договоренность об отсрочке на один месяц. Трамп в разговоре с Трюдо заявляет, что не считает существующие пограничные договоры с Канадой действительными и что они нуждаются в пересмотре. 7 февраля 2025 г. На закрытом заседании своего кабинета премьер-министр Трюдо (записано без его ведома) заявил всем, что он верит в серьезность намерений Трампа и причиной аннексии являются природные ресурсы Канады.

9 февраля 2025 г. в интервью перед игрой Суперкубка Трамп заявил, что серьезно относится к своим угрозам, назвав их "жизнеспособным планом расширения территории США". 10 февраля 2025 г. Трамп объявляет о дополнительных 25%-х пошлинах на импорт стали и алюминия из Канады, которые вступят в силу 12 марта.

24 февраля 2025 г. Трамп публично заявляет, что тот, кто подписал соглашение USMCA, идиот. (Напомню, что это он его подписал). В этот же день Илон Маск назвал Канаду несуществующей страной – повторяя слова Путина об Украине, а Трюдо обозвал девочкой.

4, 5 и 6 марта 2025 г. – вступают в силу пошлины. В ответ Канада вводит собственные. После резко отрицательной реакции фондового рынка США введение пошлин вновь откладывается – до 1 апреля.

4 марта 2025 г. В обращении к совместному заседанию конгресса Трамп заявляет, что США будут владеть Гренландией "так или иначе". 5 марта 2025 г. — Министр торговли США Говард Латник сообщил министру финансов Канады Доминику Леблану, что Трамп "пришел к пониманию того, что отношения между Соединенными Штатами и Канадой регулируются множеством соглашений и договоров, от которых легко отказаться".

7 марта 2025 г. Меморандум и карты, просочившиеся в Twitter, показывают, что Трамп планирует аннексировать территории Великих озер и Южного Онтарио, где проживает почти 13,5 млн. канадцев. Это более трети населения Канады и включает ее крупнейший город Торонто. На этот регион приходится 38% канадской экономики, и его потеря сделала бы независимость Канады функционально невозможной.

8 марта 2025 г. Министр иностранных дел Канады предупреждает европейских союзников, что правительство считает Канаду находящейся под угрозой ее существованию. 9 марта 2025 Марк Карни, новый премьер-министр Канады, в своей вступительной речи заявляет, что Трамп стремится уничтожить Канаду и ее образ жизни.

11 марта 2025 г. Трамп угрожает "навсегда закрыть автомобильный бизнес в Канаде", если Канада не отменит тариф в размере 250–390 % на молочные продукты США, который (об этом он умалчивает) вступает в силу только в случае поставок сверх квот, каковые изначально были согласованы самим Трампом во время заключения договора USMCA. Он также пишет, что Канада "одна из стран с самыми высокими тарифами в мире" и что торговый дефицит между двумя странами составляет 200 миллиардов долларов. Но согласно официальной статистике США, дефицит в торговле товарами и услугами с Канадой в 2024 году составил 35,7 млрд долларов и Канада занимает 102-е место в списке Всемирного банка 137 стран по средневзвешенным тарифным ставкам в 2022 году, о есть является одной из самых свободных от тарифов стран в мире. Причем средний показатель тарифов (1,37%) был ниже, чем в США (1,49)!

В то же день Трамп пишет: "Единственное, что имеет смысл, это чтобы Канада стала нашим заветным Пятьдесят первым штатом. Это заставило бы все пошлины и все остальное полностью исчезнуть. Налоги канадцев будут существенно снижены, они будут более безопасными, в военном и ином отношении, чем когда-либо прежде, больше не будет проблемы Северной границы, и величайшая и самая могущественная страна в мире станет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо — и Канада будет большой частью этого. Искусственная линия разделения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, и у нас будет самая безопасная и самая красивая страна в мире — и ваш блестящий гимн "О, Канада" продолжит звучать, но теперь он будет представлять ВЕЛИКОЕ и МОЩНОЕ ГОСУДАРСТВО в величайшей стране, которую когда-либо видел мир!"

И снова публично заявляет, что Канада, Гренландия и США должны быть одной страной, и ставит под сомнение законность канадской и американской границы.

12 марта 2025 года Марк Карни выразил готовность встретиться с Трампом, чтобы возобновить экономическое партнерство и партнерство в области безопасности между двумя странами, несмотря на проблемы, возникшие в связи с недавним введением тарифов. Но в итоге первый визит в качестве премьер-министра нанес в Лондон. Бойкот американских товаров в Канаде и на международных рынках начинает оказывать серьезное влияние на экономику США.

13 марта 2025 года. Трамп утверждает, что "они (Канада) не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию по большей части"; он упомянул молочные продукты, а затем сказал: "Немного принимают, но не так много". Это неверно даже с учетом оговорок Трампа. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2024 году Канада занимала второе место в мире по объему экспорта американской сельскохозяйственной продукции, закупив ее на сумму около 28,4 миллиарда долларов.

13 марта 2025 года. Согласно опросам, 46% канадцев выступают за вступление в ЕС, что еще несколько месяцев назад было бы чистой фантастикой. Гражданка Канады арестована ICE и с 3 марта содержится под стражей в Аризоне. Ее мать в интервью сказала: "Их разместили вместе в одной бетонной камере без естественного освещения, с лампами, которые никогда не выключаются, без ковриков, без одеял и с ограниченным количеством туалетов".

И так далее. А теперь скажите, сильно ли отличается Трамп от Путина?