'Путин хорошо знает': Резников дал прогноз, может ли Россия вступить в войну с НАТО

Прямое военное столкновение РФ и НАТО исключено. Президент страны-агрессора Владимир Путин не посмеет пойти войной против Запада, поскольку знает, что проиграет.

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Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире BFMTV. Он выразил уверенность в том, что конфликт не выйдет за пределы Украины.

"Путин видит, насколько эффективно оружие НАТО, и это еще в ограниченном количестве, поэтому он проигрывает на земле", – сказал министр.

Резников добавил, что глава Кремля и его генералы хорошо осознают, что война против Альянса нежизнеспособна на 100%, поэтому никогда не нападут на НАТО.

При этом Путин позиционирует войну против Украины как войну против Запада и объясняет неудачи РФ тем, что против нее якобы стоит НАТО. Однако в действительности он воюет только против украинских войск, подчеркнул министр обороны.

В то же время, ссылаясь на выводы саммита НАТО в Мадриде (июнь 2022 года), он отметил, что опасность для Альянса вполне реальна в рамках войны в Украине.

"Россияне не собираются останавливаться сами, их нужно останавливать в Украине, чтобы не пролить кровь других народов, Украина победит", – сказал Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резников заявил, что РФ может готовить новое наступление на двух направлениях. Это может произойти к годовщине масштабного вторжения 24 февраля.