Путин хочет внушать страх и боится силы, не стоит беспокоиться о его ''красных линиях'' – Bloomberg

Беспокойство Запада по поводу передачи ВСУ "наступательных" вооружений неуместно, ведь вся борьба Украины – это самозащита. Поэтому партнеры не должны учитывать мифические "красные линии" российского диктатора Владимира Путина, а дать украинцам танки Abrams и Leopard.

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Об этом в своей колонке для Bloomberg написал колумнист Андреас Клют. Он напомнил, что с тех пор, как глава РФ отдал приказ напасть на Украину, Запад столкнулся с головоломкой: как поддержать страну в ее героической самообороне, не преступая путинские "красные линии" и не заканчивая тем, что Россия и НАТО будут стрелять непосредственно друг в друга. Однако на самом деле вопрос нужно задавать иначе: как помочь Киеву победить, не начиная Третью мировую войну?

"На этой неделе США, Германия и Франция сделали большой шаг вперед в поиске ответа. Все трое объявили, что дадут украинцам новые виды танков. Американцы пришлют боевые бронированные машины Bradley. Немцы поставят их эквивалент Marder. Французы – аналогичные машины AMX-10. Назвать их их танками технически можно с большой натяжкой. У Bradley и Marder есть пушки и гусеницы, но их главное назначение – доставлять пехотинцев туда, где они нужны. AMX-10 имеют колеса вместо гусениц и в основном собирают разведывательную информацию", – обратил внимание автор публикации.

Он согласился, что такие машины очень нужны украинским Силам обороны. Но они также нуждаются в "основных боевых танках", таких как американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 или французский Leclerc. Их Клют назвал тяжелыми "огнедышащими монстрами", которые могут пробить российские линии и вернуть оккупированную украинскую территорию.

В то же время признал, что Bradley, Marder и AMX-10 уже являются долгожданным сдвигом – они пересекают размытую границу между оборонительным и наступательным оружием, часто не имеющим особого смысла на поле боя. Но это, конечно, имеет огромное значение в стратегии и государственном строительстве.

Западные лидеры, такие как канцлер Германии Олаф Шольц, пока склоняются к осторожности, которую они определяют как снабжение Украины только оборонительными вооружениями. К ним относятся немецкие Gepard, специализирующиеся на сбивании вражеских самолетов, ракет или беспилотников, а также система противовоздушной обороны IRIS-T. Американцы присылают свои противоракетные комплексы Patriot, а немцы добавят вторую их батарею из своих запасов.

"Моральная и стратегическая логика заключается в том, что даже Путин и российская общественность не смогут представить поставки оборонительного оружия как пересечение "красной линии". IRIS-T стреляет по российским объектам только в том случае, если россияне первыми обстреливают украинские города, поэтому если россиянам это не нравится, они могут просто прекратить терроризировать украинцев", – отметил Клют.

По его словам, но для того чтобы Украина могла защитить себя и свой народ, она должна также выгнать врага из регионов, которые Путин бессмысленно "анексировал" прошлой осенью, – Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

"На тактическом уровне разница между обороной и нападением исчезает. Украина не может выиграть, а Россия не может проиграть, если украинцы не смогут дать бой россиянам. Вот почему США, Германия и другие союзники должны пойти дальше и предоставить основные боевые танки и другое вооружение, требуемое Киевом", – заявил автор материала.

Вместе с тем добавил, что здесь есть условие, которое имеет смысл: украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие для нанесения контрудара по самой России, и, вероятно, должны вообще воздержаться от таких ударов. Если Кремль, с Путиным или без него, имеет "красную линию", то такие действия будут ее пересечением – так предусматривает российская ядерная доктрина.

Помимо этого, аналитик не видит смысла так сильно беспокоиться о путинских "красных линиях". Ведь если они у него и есть, то, скорее всего, напоминают "нечто среднее между пурпурными каракулями и розовым оттенком". С его кадебистским мышлением, убежден Клют, диктатор может просто блефовать, когда "бряцает ядерной саблей и делает другие дьявольские угрозы".

"Как и все задиры, он хочет внушать страх, но боится силы. Пусть он лучше беспокоится о "красных линиях" Запада. Когда Путин напал на Украину, он предполагал, что сможет победить ее, разделив, шантажируя и заставляя Запад принять результат – это урок, который он извлек из аннексии Крыма в 2014 году. Как он сейчас, видимо, осознает, он был неправ по всем пунктам, но должен продолжать ошибаться. Лучшая политика для украинцев – бороться с ним всеми силами, а для Запада – дать им все необходимое для победы", – подытожил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия намерена предложить Украине "корейский вариант" урегулирования развязавшейся войны. Этот путь предполагает разделение страны, оккупанты будут пытаться заставить украинцев пойти на какое-то перемирие.

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