Путин хочет приехать в Покровск. Пожалуйста. Но все понимают, чем все закончится, – Зеленский

Кремлевский диктатор Владимир Путин, согласно заявлениям роспропаганды, якобы намерен приехать в Покровск на Донетчине, за который продолжаются бои. Все понимают, чем может закончиться этот "визит".

Видео дня

Соответствующее предупреждение главарю РФ сделал президент Украины Владимир Зеленский. В пятницу, 31 октября, вместе с главой СБУ Василием Малюком он пообщался со СМИ в Офисе президента.

Ситуация в Покровске

Зеленский сообщил о сложной ситуации и продолжающихся боях, однако существенных изменений (по состоянию на пятницу) нет.

"В Покровске русские есть. Наши их уничтожают понемногу. Потому что нужно беречь личный состав, так как оккупанты прячутся в различных зданиях", – подчеркнул он.

В целом на Покровском направлении государство-агрессор сосредоточило около 170 тысяч солдат. Захватчикам поставили задачу взять город, потому что они не смогли взять Сумы, Купянск и другие свои цели. По словам президента, оккупанты понимают, что "проигрывают Купянск", поэтому все сили бросили на Покровск.

Зеленский добавил, что окружения украинских защитников там нет. "Безусловно, там есть напряженная ситуация с врагом, находящимся со всех сторон... Помните, как было с Курской операцией, когда россияне врали, что у них тысячи военных в окружении? Командиры прекрасно понимают, что допустить окружения нельзя и россияне в Покровске не доминируют", – сказал он.

Дополняется...