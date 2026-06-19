"Путин хочет, чтобы у нас всё горело": Зеленский заявил о риске усиления ударов по Украине

Украинская сторона продолжает адекватно реагировать на удары российской армии по гражданским объектам нашей страны. Враг ощущает свою слабость и поэтому, вероятно, может усилить удары по Украине.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин не прекращает попыток уничтожить нашу страну.

Угрозы со стороны РФ и необходимость усиления ПВО и санкций

По итогам последних встреч с партнерами Зеленский отметил, что среди союзников существует убеждение, что глава Кремля не намерен останавливать войну, а его заявления о стремлении к миру не соответствуют действительности. В то же время, по словам украинского лидера, партнеры уверены в совместной способности остановить агрессию, в частности путем укрепления оборонного потенциала Украины.

Речь идет о необходимости дополнительных систем ПВО и финансирования для армии. Также обсуждается развитие европейских ракетных возможностей, в частности в области баллистических ракет.

"Путин хочет, чтобы у нас всё горело, и он безумец – это чувствуют партнеры. Украина готова к переговорам с ним, несмотря на это, но Европа должна включиться на полную, чтобы у нас была сильная позиция. Включиться на полную по санкциям без исключений, по конфискации без исключений и по финансированию Украины. Безусловно, Путин боится возвращения своей армии домой, поэтому он так боится конца войны без победы – победы не будет. Он боится своей армии физически, и поэтому, если не будет прекращения огня без конкретных гарантий безопасности, он вернется к войне. И на этот раз под ударом могут оказаться другие, – убежден президент Украины.

Зеленский также заявил, что Украина сегодня фактически является одной из самых мощных армий в Европе и играет ключевую роль в безопасности всего евроатлантического пространства. Он подчеркнул, что именно поэтому Украина является необходимой составляющей НАТО, и ее роль в будущем Альянса является определяющей.

Украина получает новые оборонные пакеты и движется к ЕС

Отдельно он отметил прогресс на пути к евроинтеграции, в частности открытие первого переговорного кластера, назвав это важным историческим этапом. По его словам, Украина уверенно движется к членству в ЕС, а поддержка партнеров остается ключевой составляющей этого процесса.

"Путин будет в Кремле до самой смерти. И у него одна цель – это возвращение Советского Союза. Без Украины это невозможно, и поэтому нам так и непросто", – подчеркнул глава государства.

Президент прокомментировал и итоги нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", отметив подтверждение участия девяти стран в программе Pearl по поставке ракет для систем Patriot на сумму более 1 млрд долларов.

Также, по его словам, страны ЕС согласились на дальнейшее ужесточение санкций против России.

"Путин становится слабым. Слабеет. Слабеет и политически, и на поле боя, и физически. И поэтому может усиливать удары по нам, по нашим людям, ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", – предупредил украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский заявил: если Россия будет продолжать войну, Украина не оставит удары без ответа. По его мнению, для достижения мира необходимо усилить санкционное и экономическое давление на страну-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, во время открытия 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что инициатива на поле боя переходит на сторону Украины, и призвал союзников воспользоваться этим моментом для усиления поддержки Киева.

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